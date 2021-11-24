Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 26 ноября

Места для зимних развлечений в Москве начинают работу уже в ноябре. В первую очередь открываются катки с искусственным льдом. В этом сезоне таких объектов будет более 150.

Самый большой каток в городе откроется на ВДНХ в пятницу, 26 ноября. Все желающие смогут посетить театральные постановки, посмотреть выступления артистов на льду. Также для москвичей и гостей города подготовили интерактивные программы.

Откроются ледовые дорожки от павильона №1 “Центральный” до павильона №58 “Земледелие”, в том числе возле фонтанов “Дружба народов” и “Каменный цветок”. Каток площадью свыше 20 тысяч квадратных метров закроется только в конце февраля.

27 ноября станет доступна арена для детей от трех до восьми лет. Ее площадь составит 900 квадратных метров.

В будни каток будет открыт с 11:00 до 23:00, а выходные и праздничные дни – с 10:00 до 23:00. Технический перерыв – с 15:00 до 17:00. Будут работать раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Прокат спортинвентаря будет доступен в нескольких павильонах. Туда завезли 3,5 тысячи пар коньков.

Каждую неделю на ВДНХ можно посещать спортивные зарядки и танцевальные занятия. Также для всех желающих снова будут проводить экскурсии на коньках, которые будут посвящены истории выставки и ее архитектуре. Информация о мероприятиях появится на официальном сайте. Там же возможно приобрести билеты.

“Каток и вся инфраструктура будут работать в полном соответствии с действующими санитарными мерами”, – отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

У павильонов установят дезинфицирующие рамки, у каждого посетителя измерят температуру. Спортинвентарь будут обрабатывать специальными средствами. Горожанам по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в закрытых помещениях.

Также стоит отметить, что территория ВДНХ заметно преобразилась. На входе появился световой тоннель “Аллея волшебства”, у павильона № 1 “Центральный” – часы “Время Рождества”, а на выводном кругу — инсталляция “Поле светлячков”.