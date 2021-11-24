 

В Минздраве рассказали о компонентах вакцины «Спутник М»

24.11.2021, 21:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день, рассказали в пресс-службе Минздрава России.

«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ разработал вакцину «Гам-ковид-вак М». <…> «Гам-ковид-вак М» так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.  

Отмечается, что препарат создали на той же платформе, что и первую российскую вакцину от коронавируса, которой сейчас прививаются в 70 странах мира.

Ранее сообщалось, в Минпросвещения страны подчеркнули, что не обсуждался вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса. О введении системы QR-кодов для учителей также не говорили.

В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Режим прекращения огня на Донбассе невыгоден врагам извне и внутри Украины – Ермак

02.11 / Подсчитаны потери российских миллиардеров в 2020 году

13.12 / Российские миротворцы нормализовали обстановку в Карабахе

06.08 / Ефремов «с трудом» узнал себя на видео с места ДТП

10.10 / Ким Чен Ын объяснил наращивание военной мощи КНДР

18.06 / Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина

04.08 / Сенаторы от штата Нью-Йорк призвали губернатора подать в отставку

28.01 / Главный раввин Петербурга планирует заявить в прокуратуру на отрицающего Холокост профессора

01.09 / Членство Украины в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска “Северного потока – 2” – посол

25.07 / ВОЗ – пандемия не закончится раньше середины 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика