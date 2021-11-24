В Минздраве рассказали о компонентах вакцины «Спутник М»

Вакцина против коронавируса для подростков «Спутник М» состоит из двух компонентов, их будут вводить с интервалом 21 день, рассказали в пресс-службе Минздрава России.

«Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ разработал вакцину «Гам-ковид-вак М». <…> «Гам-ковид-вак М» так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что препарат создали на той же платформе, что и первую российскую вакцину от коронавируса, которой сейчас прививаются в 70 странах мира.

Ранее сообщалось, в Минпросвещения страны подчеркнули, что не обсуждался вопрос о допуске в школы только тех детей, которые привиты от коронавируса. О введении системы QR-кодов для учителей также не говорили.

В Москве первый компонент вакцины «Спутник М» уже получили 400 подростков.