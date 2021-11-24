Лёша всегда будет моим – Личное мнение

Свадьба Гуфа и его девушки Юли запланировала на декабрь. Бывшая Гуфа Айза не осталась в стороне от события.



Фото: Соцсети

Во-первых, Айза, которая до сих пор носит фамилию Гуфа, заявила, что эту свадьбу оплатит. Непонятно, правда, с каких доходов: бедная женщина уже дошла до того, что предлагает купить у неё поздравление за деньги.

Во-вторых, Долматова, подобно неумной третьеклашке, пытается задеть Юлю, коверкая её фамилию.



Фото: Соцсети

Понимаю: Айзе неприятно, что Гуф женится не на ней, но от стёба над фамилиями окружающих умные люди отказались уже в начальных классах средней школы.

Полгода назад Айза заявляла:

Мне не нужно дразнить тёлку Гуфа. Лёша всегда будет моим.



И, тем не менее, дразнить она невесту Гуфа она, пусть безуспешно, но пытается. Выглядит при этом жалкой городской женщиной, утратившей связь с реальностью.

Я не знаю, что из себя представляет эта самая невеста: хорошая она девушка или так себе. Это, в контексте, совершенно неважно.

Важно то, что во всей этой ситуации Айза демонстрирует полное отсутствие чувства собственного достоинства.

Цепляющаяся за чужую фамилию Долматова, с этим её сморщенным, перекроенным личиком Бенджамина Баттона, даже не понимает, насколько она — не угроза.



Фото: Соцсети



Её отчаянные, провальные попытки дразнить, её громкие заявление о пожизненном праве собственности на Гуфа не вызывают лично у меня ничего, кроме усмешки и желания покрутить пальцем у виска.

Неумным женщинам, в принципе, свойственно считать себя незабываемыми. Погрязнув в иллюзиях, они не могут и не хотят поверить в то, что их можно и разлюбить, и проехать. Да что там разлюбить! Их можно не любить, в принципе, вешая им на уши лапшу приторной романтики.

Айза, давай я приведу тебя в чувство.

Смирись со следующими прописными истинами:

1) Ты постарела и безвозвратно подурнела.

2) Тебя разлюбили.

3) Тебя забыли.

4) Тебя проехали, причём очень давно.

У Гуфа — новая жизнь с новой женщиной, которая гораздо моложе, увереннее и симпатичнее тебя. Не выставляй свои комплексы не потеху толпе в очередной раз. Сдержись.

Уже больно и на тебя смотреть, и за тебя.

А вы считаете себя незабываемыми женщинами? Если да, то на каком, простите, основании?

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