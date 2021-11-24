 

В сети появилась новая информация о смартфонах OnePlus 10 Pro

24.11.2021, 21:20, Новости дня
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Первые официальные изображения нового смартфона OnePlus 10 Pro появились на страницах интернет-изданий всего несколько дней назад. Но в сети также и опубликованы уже некоторые технические характеристики этого мобильного гаджета.

В устройстве установлен экран AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Разрешение картинки обеспечено по стандарту QHD+, предполагающему адаптивную частоту смены кадров на уровне 120 Гц.

По информации источников, в основу конструкции положен процессор Snapdragon 8 Gen1, созданный по техпроцессу 4 нм. Предлагается два варианта оперативной памяти – 8 или 12 Гб. Также производитель установит один из двух накопителей – 128 или 256 Гб. Мощность основного датчика камеры составит 48 Мп.



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