В сети появилась новая информация о смартфонах OnePlus 10 Pro

Первые официальные изображения нового смартфона OnePlus 10 Pro появились на страницах интернет-изданий всего несколько дней назад. Но в сети также и опубликованы уже некоторые технические характеристики этого мобильного гаджета.

В устройстве установлен экран AMOLED с диагональю 6,7 дюйма. Разрешение картинки обеспечено по стандарту QHD+, предполагающему адаптивную частоту смены кадров на уровне 120 Гц.

По информации источников, в основу конструкции положен процессор Snapdragon 8 Gen1, созданный по техпроцессу 4 нм. Предлагается два варианта оперативной памяти – 8 или 12 Гб. Также производитель установит один из двух накопителей – 128 или 256 Гб. Мощность основного датчика камеры составит 48 Мп.