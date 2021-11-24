Мнение: Расцвет грибоводства, центробанк рекламирует сою и профессиональный едок

1. В России продолжается бум грибоводческой отрасли. Грибы растут как на дрожжах. Меж тем, это одна из тех отраслей, где мы ещё очень далеки даже до покрытия потребностей растущего внутреннего рынка. Коллега genby пишет про наши грибные успехи:

https://genby.livejournal.com/954382.html

В Советской России грибов не выращивали. В 1992 году грибное производство составило 200 тонн. К 2000 году производство грибов выросло в 30 раз. Но без государственной поддержки, производство остановило рост.

В 2014 году ассоциацией «Теплицы России» была разработана Концепция развития отечественного грибоводства на период 2015–2020 гг., которая была поддержана Минсельхозом России и послужила отправной точкой для развития льготного кредитования инвестиционных проектов по строительству комплексов по производству культивируемых грибов. Благодаря государственной поддержке были построены грибные производства в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Курской, Пензенской, Белгородской, Тульской, Калужской, Воронежской, Московской, Ленинградской и ряде других областей c общей мощностью производства около 120 тыс. тонн грибов в год.

Результаты не замедлили сказаться. С 2015 по 2020 производство грибов в России выросло в 10 раз. В среднем по 50% в год. В 2021 году ожидается рост отрасли ещё на 38,9% до 120 тысяч тонн. Вполне возможно, в 2022 году рост будет ещё больше. С начала 2021 грибная продукция и мицелий грибов будут облагаться нулевым налогом на прибыль благодаря своему новоприобретенному статусу сельхозпродукции.

Что такое 120 тысяч тонн в год. Это 9-е место в мире после Канады. Причём, пока наш внутренний рынок ничем не ограничен. В 2020 году потребление грибов составило 0,8 кг на душу населения. Среднеевропейская норма 3,5 кило на душу. Только для внутреннего рынка мы можем производить 400 тысяч тонн.

И действительно, в СССР не только не выращивали грибов, но и сажали в тюрьму тех, кто слишком уж усердно грибы собирал — мы с вами недавно обсуждали ту историю.

Превращение современной России в великую грибную державу можно только приветствовать. Будем надеяться, что доходы собирателей дикоросов при этом не сильно пострадают. Ведь искусственно выращиваемые грибы пойдут в основном тем потребителям, у которых удобного доступа к деревенским грибам всё равно нет.

2. Один из филиалов американского центробанка предлагает американцам отказаться от мяса и перейти на сою. Известный вам Кримсональтер пишет:

https://t.me/crimsondigest/1366

ФРС США (филиал Сент-Луис) объясняет американцам как правильно не страдать от роста цен перед праздниками.

Цитата: «Праздничный ужин из [мяса] птицы в День Благодарения стоит 1,42 доллара. Праздничный стол на основе соевых бобов с таким же количеством калорий стоит 66 центов и содержит почти вдвое больше белка.»

Когда ваш покорный слуга пишет, что задача (абсолютно скоординированная на международном уровне) денежно-кредитной политики центральных банков заключается в том, чтобы 95% жителей планеты жрали сою, жили в коливинге, работали в коворкинге (или на «удаленке из капсулы общаги»), не имели собственности (помните прогноз на 2030 от Давосского форума – «вы ничем не будете владеть и будете счастливы»?) и не имели детей, машины и не оставляли «углеродного следа» – то это просто сухая констатация факта. И тут выбор бинарен: или вписаться в 5%, которые таки смогут жить нормально, или уже сейчас готовить себе (и детей) к высококалорийной соевой диете с подсластителями «идентичными натуральным».

3. Пока ещё американцы продолжают вовсю уплетать мясо. Вот, например, современный американский герой, популярный блогер с никнеймом «Мегажаба». Он ест как типичный посетитель Волмарта, однако при этом весит меньше 200 килограмм:



https://lenta.ru/articles/2021/11/23/megatoad/

Почти три килограмма бекона — всего за пять минут, 113 панкейков — за восемь, 241 куриное крылышко — за десять, 62 хот-дога — тоже за десять, 103 тако — за восемь минут, 25 бигмаков — за 22 минуты, «Хэппи Мил» — за 15 секунд… Это далеко не все мировые рекорды, установленные 29-летним американским YouTube-блогером и профессиональным едоком Мэттом Стоуни, более известным под творческим псевдонимом Megatoad. За шесть лет непрекращающегося поедания джанк-фуда Стоуни удалось собрать под свои калорийные знамена более 14,8 миллиона подписчиков на канале. И их число растет с каждым новым рекордом. Как худощавому блогеру, который весит всего 59 килограммов, удалось стать одним из самых популярных едоков в сети?..

Вот видео скоростного поедания стейков из премиальной мраморной говядины общей стоимостью в 14 тысяч долларов (самое интересное начинается с 7:45):

https://www.youtube.com/watch?v=6IKvuvAiHSM