WT – уволили, потому что белый — бывший сотрудник American Express пожаловался на расовую дискриминацию

62-летний Брайан Нетцел, бывший менеджер по работе с клиентами в Amercan Express, начал официальную процедуру посреднического урегулирования с работодателем из-за своей жалобы в Комиссию по равным возможностям при трудоустройстве. Нетцел утверждает, что его уволили, потому что он был «немолодым белым мужчиной» на руководящей должности и не поддерживал корпоративную политику по обеспечению многообразия, пишет The Washington Times.



Reuters

Бывший сотрудник финансовой компании American Express Брайан Нетцел вступил в разбирательство с работодателем по вопросу его увольнения. Нетцел утверждает, что лишился работы, потому что он белый и не разделял политику компании по обеспечению этнического и социокультурного многообразия, пишет The Washington Times.

В прошлом месяце 62-летний Нетцел, ранее занимавший в American Express должность менеджера по работе с клиентами, подал жалобу в федеральную Комиссию по равным возможностям при трудоустройстве (Employment Opportunity Commission, EEOC). В четверг 18 ноября для Нетцела началась официальная процедура посреднического урегулирования конфликта с работодателем.

«30 октября 2020 года American Express не церемонясь расторгло заключённое со мной трудовое соглашение в рамках политики «многообразия», которая поощряла топ-менеджеров компании за то, что они делали свои подразделения менее «белыми». Расторжение моего трудового соглашения стало непосредственным следствием того, что я немолодой белый мужчина — то есть принадлежу к демографической группе, представленность которой компания намеренно хотела сократить на руководящих постах, какой я и занимал», — цитирует издание жалобу Нетцела. Также экс-сотрудник утверждает, что увольнение было «карательной мерой» за то, что он критически отозвался о «дискриминационной в расовом отношении» политике компании.

По словам Нетцела, его уволил вышестоящий топ-менеджер, который благодаря этому сможет претендовать на дополнительные бонусы, потому что они положены руководителям отделов, где больше людей из разнообразных этнических групп.

Как рассказал уволенный сотрудник, после смерти жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда во время полицейского задержания в мае 2020 года American Express организовала тренинг, в основу которого легла критическая расовая теория. Вскоре после этого Нетцел лишился работы.

«Мы уже давно обязались воплощать в жизнь ценности нашей компании, которые включают создание разнообразной и инклюзивной культуры, где все коллеги чувствуют, что им рады и их слышат и что у них есть равные возможности преуспеть», — прокомментировала представитель American Express Леа Герстнер. Она подчеркнула, что программы по обеспечению равных возможностей и многообразия не основываются ни на каких теориях и не нацелены на какие-то конкретные группы или сотрудников. При этом, как обращает внимание The Washington Times, по документации компании видно, что в ходе «антирасистских» тренингов сотрудникам предлагалось указать свои «привилегии», расу, сексуальную ориентацию, тип телосложения, религию, возраст, гендерную идентичность и гражданство.

Как отметил Нетцел в своей жалобе, он был против того, что руководство пытается навязать сотрудникам левацкие взгляды, особенно в период, когда многие клиенты компании лишались бизнеса из-за погромов в ходе протестов против расовой несправедливости. Также своей критической позицией в отношении борцов за социальную справедливость Нетцел делился на своей странице в Facebook. Как считает адвокат бывшего сотрудника Дэвид Пивторак, эти посты упоминались при расторжении трудового соглашения, как и личная переписка Нетцела с другом, в которой они обсуждали, в какой сети ресторанов быстрого питания лучше жареная курица.