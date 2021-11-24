США готовы отвечать на вредоносные действия России – Белый дом

Текстовая версия брифинга опубликована на сайте Белого дома.

Псаки спросили, как в американской администрации оценивают эскалацию вблизи границы Украины.

Пресс-секретарь Белого дома ответила, что Штаты по этому вопросу тесно общаются с европейскими союзниками. Псаки подчеркнула, что в 2021 году США уже потратили более $400 млн на поддержку суверенитета Украины.

СМИ уточнили у спикера администрации Джо Байдена, готовы ли США увеличить военную помощь Украине, о чем в Киеве публично просили Вашингтон, а также предоставить военных советников.

“Мы находимся в тесном контакте с украинскими лидерами, но мне сегодня нечего анонсировать”, – сказала Псаки.

В Госдепартаменте говорили 10 ноября, что США продолжат работу над предоставлением военной помощи Украине.

22 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы нападения со стороны России.

В пакет военной помощи Украине могут войти противотанковые и бронебойные системы Javelin, минометы, а также системы противовоздушной обороны.

Минобороны США также настаивает на передаче Украине некоторого оборудования, которое ранее планировали отправить в Афганистан. В частности, российские вертолеты Ми-17.

В то же время некоторые чиновники в администрации США обеспокоены тем, что отправка в Украину вертолетов и систем ПВО может быть расценена в Москве как серьезная эскалация конфликта.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

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