“Качественно, профессионально, мурашисто”. Топ-5 популярных видео украинского YouTube

№5. “Восстановили тачку в идеал”

На пятом месте на этой неделе очередное видео от российского YouTube-канала “Мастерская Синдиката”. На этот раз герои ролика сначала попытались взяться за “ауди”, которое на скорости 150 км/ч попало в ДТП. По словам авторов видео, впервые увидевших авто после лобового столкновения, “кузов сложился в гармошку”, а двигатель не подлежит восстановлению. В итоге “мастера Синдиката” вместо “ауди” взялись за старенькое BMW, которым семь лет никто не пользовался. Что из этого получилось – на видео, которое уже набрало больше 2,2 млн просмотров и свыше 130 тыс. лайков.

ВИДЕОВидео: Мастерская Синдиката / YouTube

№4. “Норвегия. Богатая и очень красивая”

На четвертом месте видео украинского журналиста, блогера и путешественника Антона Птушкина, который приехал в Норвегию и сначала неделю провел в гостинице. “Меня посадили на карантин”, – уточнил блогер и добавил, что в сутки этот номер с пятиразовым питанием стоит $200, из которых он оплачивал лишь $50, а остальное покрыло государство. Сейчас у часового фильма о Норвегии больше 7,3 млн просмотров и почти полмиллиона лайков.

ВИДЕОВидео: Антон Птушкин / YouTube

№3. “Сирийский сценарий для Украины”

На третьей строке рейтинга – репортаж украинской новостной программы ТСН на телеканале “1+1” о том, насколько вероятен сирийский сценарий для Украины с полномасштабным авиационным и танковым вторжением российских войск. У репортажа почти 800 тыс. просмотров и около 9 тыс. лайков.

ВИДЕОВидео: ТСН / YouTube

№2. “В погоне за Rolls-Royce”

На втором месте – получасовое видео российского YouTube-канала “Автосалон Синдиката” У ролика почти 2 млн просмотров и больше 130 тыс. лайков. На видео авторы канала долго выбирают два подержанных авто для покупки, тюнинга и дальнейшей перепродажи.

ВИДЕОВидео: Автосалон Синдиката / YouTube

№1. “Кажется, это возрождение украинского романса”

На первом месте рейтинга самых просматриваемых видео – дуэт украинских певцов Александра Пономарева и Dzidzio. 19 ноября они презентовали новый совместный клип на песню о любви “Пазли”. Видео было опубликовано на YouTube-канале Пономарева и уже набрало больше 1,5 млн просмотров и больше 60 тыс. лайков.

“Кажется, это возрождение украинского романса. Качественно, профессионально, мурашисто”, – оставил комментарий под видео пользователь с ником O.M.

ВИДЕОВидео: Олександр Пономарьов / YouTube

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