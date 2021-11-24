 

Фильм осужденных Ефремова и Зеленского победил на конкурсе ФСИН. В картине снялся сотрудник колонии. Видео

24.11.2021, 20:54, Новости дня
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Соавтором Ефремова является осужденный Михаил Зеленский, который состоит в кружке художественной самодеятельности исправительной колонии №4, где отбывает наказание артист.  

Роль следователя Порфирия Петровича в картине исполнил сотрудник колонии Алексей Бондарев, а роль Сони Мармеладовой – дочь Ефремова Вера. Она по электронной почте прислала отцу в колонию видео, которое записала дистанционно, отмечается в релизе. Сам Ефремов также озвучил картину, начитав закадровый текст.

Ефремов и Зеленский за победу в конкурсе получили памятные подарки – какие именно, пресс-служба колонии не уточнила.

Фильм осужденных Ефремова и Зеленского опубликован на сайте российского федерального канала РЕН ТВ. 

Контекст:

8 июня 2020 года Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном “Лада”. Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.

23 октября Московский городской суд смягчил приговор Ефремову, сократив срок до семи лет и шести месяцев. 6 ноября осужденный актер был этапирован в исправительную колонию №4, расположенную в Белгородской области.

23 июня 2021 года стало известно, что адвокаты Ефремова подали в суд кассационную жалобу на приговор. По мнению адвокатов, суд не в полной мере учел смягчающие обстоятельства, которыми в том числе считают активное участие Ефремова в общественной жизни, благотворительность и компенсацию ущерба потерпевшей стороне в размере почти 4,7 млн руб. (примерно 1,7 млн грн). Также в документе в качестве смягчающих обстоятельств упоминаются извинения, которые актер озвучил семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова. К смягчающим обстоятельствам адвокаты также причислили находящихся на иждивении артиста многочисленных безработных родственников, включая супругу Софью Кругликову.

15 сентября кассационный суд Москвы отказался смягчать приговор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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