 

“По-настоящему искреннее и реальное вдохновение”. Беременная plus size модель Эшли Грэм показала живот с растяжками

24.11.2021, 20:54, Новости дня
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“Этой осенью мое сердце наполнено”, – подписала она ролик. Также в публикации была серия фото, на одной из которых запечатлен муж Грэм – оператор Джастин Ирвин с сыном Исааком.

Подписчики поставили под постом 230 тыс. лайков, а в комментариях поблагодарили Грэм за честность и откровенность.

“Мне нравится видеть знаменитостей с растяжками на животе. Они у меня были, но другие показывали только гладкую и безупречную кожу. Если бы я увидела это раньше, мне бы очень помогло”, – написала mua_kristenjosephine.

“Эшли, ты по-настоящему искреннее и реальное вдохновение”, – прокомментировала moraima007.

“Ты великолепна”, – отметила gspizzeri.

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Контекст:

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.

В 2010 году модель вышла замуж за оператора Джастина Ирвина. В январе 2020 года у пары родился первенец. Супруги назвали сына Исааком. 13 июля 2021 года стало известно, что Грэм вскоре во второй раз станет матерью – она находится в ожидании двойни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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