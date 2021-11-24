Когда можно вернуться к тренировкам после COVID-19



2

минуты

Полезны ли физические нагрузки после коронавируса?

Однозначный ответ на этот вопрос и четкие рекомендации мы получим со временем, когда ученые и медики будут иметь больше информации о том, как COVID-19 влияет на организм человека и какие оставляет последствия. Однако уже сейчас появляются данные о том, что физические упражнения могут способствовать реабилитации пациентов с постковидным синдромом. Так, специалисты Лестерского университета разработали шестинедельную программу восстановления и опробовали ее на добровольцах, которые страдали от последствий инфекции от двух до пяти месяцев. Некоторые из них перенесли госпитализацию, в том числе – с искусственной вентиляцией легких.

Программа реабилитации включала аэробные нагрузки — ходьба и беговая дорожка, — силовые тренировки на самые разные группы мышц. После завершения ученые обнаружили, что у всех участников было заметное улучшение переносимости физической нагрузки, респираторных симптомов, утомляемости и когнитивных способностей по сравнению с исходными данными. Серьезных осложнений и случаев выбывания из-за ухудшения самочувствия не было.

О необходимости физической активности в период восстановления заговорили и российские врачи. Главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова рекомендует людям, которые перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной форме, аэробную низкоинтенсивную физическую нагрузку, такие как ходьба, велокинез. Упражнения необходимо выполнять не менее 30 минут в день три раза в неделю на протяжении двух-трех месяцев.

Сколько должно длиться «освобождение от физкультуры»?

Четких рекомендаций пока нет ни в одной стране, и во всех гайдлайнах делается акцент на индивидуальном подходе. Специалисты Кливлендской клиники считают, что профессиональные спортсмены и просто физически активные люди должны отдыхать не менее 10 дней. В этот период не должно быть никакой физической активности и тренировок. Возвращаться к тренировкам можно только после полного отсутствия симптомов.

Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА РФ Анна Сотникова советует не торопиться, и если инфекционный процесс был бессимптомным, начать тренироваться не раньше, чем через 10-14 дней после постановки диагноза. После легкого COVID-19 с амбулаторным лечением — не раньше, чем спустя 30 дней. Тем, кто тяжело перенес болезнь, с пневмонией и нуждались в ИВЛ, начинать занятия спортом стоит только по согласованию с врачом.

В любом случае, не стоит забывать, что в школе детям не просто так давали освобождение от физкультуры на 10-14 дней, а после воспаления легких или бронхита — на 20-25 дней, и советовали избегать переохлаждения. Перерыв в физической активности необходим для полноценного восстановления организма, ослабленного болезнью.

Постковидный синдром: симптомы и помощь

От последствий коронавируса страдают не менее 100 миллионов человек в мире, и, возможно, вы — один из них.

Читать статью

С чего начать?

Анна Сотникова рекомендует не рваться в бой с первого дня выздоровления, а возобновлять физическую активность постепенно. Оптимальный вариант — неспешные прогулки в течение 20 минут со скоростью 1,6 километра в час. Потом ходьбу можно чередовать с занятиями на велотренажере, также — выполнять упражнения с легкими гантелями или с эспандером. Если пациент тяжело переносил болезнь, начинать заниматься спортом необходимо в присутствии специалистов ЛФК и терапевтов, поскольку существует риск возникновения таких осложнений на сердце, как миокардит и кардиомиопатия.

«После перенесенного COVID-19 осложнения или симптоматика остается у 70-90% пациентов, при этом они возникают зачастую не сразу после болезни, но и спустя 3-6 месяцев. Самый частый недуг у переболевших коронавирусом – быстрая утомляемость, помимо этого снижается работоспособность, что не позволяет вернуться к привычному образу жизни и возобновить тренировки. Поэтому до того, как начать активные физические нагрузки, желательно пройти реабилитацию и постепенно добавлять активность в режим дня».

Сотникова Анна

доктор

зав. отделением пульмонологии, врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России, к.м.н.

В любом случае, для достижения уровня привычной активности должно пройти не меньше двух месяцев, подчеркнула врач-пульмонолог.

Важно!

Профессиональным спортсменам специалисты Кливлендской клиники рекомендуют перед возобновлением тренировок пройти осмотр у врача и обследование сердца — ЭКГ, УЗИ — и сдать анализы крови. Это необходимо для предотвращения развития миокардита — воспаления сердечной мышцы, одного из самых опасных последствий COVID-19. Чаще всего это состояние развивается после тяжелого или умеренного течения заболевания, однако миокардит диагностируется и у тех, кто перенес коронавирус легко.

На какие симптомы стоит обращать внимание во время тренировок?

В Кливлендской клинике рекомендуют прекращать тренировку при любом недомогании, но есть признаки, при которых это сделать критически важно:

боль в груди или чрезмерно учащенное сердцебиение;

тошнота;

головная боль;

учащенный пульс, не пропорциональный уровню нагрузки или слишком длительное восстановление частоты;

головокружение;

одышка, затрудненное дыхание;

чрезмерная утомляемость;

отек конечностей;

обморок.

Если симптомы быстро прошли, необходимо дать себе отдохнуть не менее 24 часов прежде чем возобновить занятия. В том случае, когда эти признаки сохраняются в течение суток или двое или не исчезают после прекращения упражнения, нужно обратиться к врачу и пройти обследование.