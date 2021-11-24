Володин попросил кабмин уделить особое внимание детям с диабетом

Во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в проекте постановления к законопроекту о федеральном бюджете – свыше 20 пунктов. По словам спикера, это план работы парламента и правительства по реализации норм бюджета и по решению многих вопросов.

В проекте постановления, в частности, идет речь о порядке закупки систем мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом первого типа. Володин порекомендовал правительству обратить особое внимание на этот вопрос. По словам депутата, над тем, чтобы эта тема появилась в постановлении, активно поработала Наталья Костенко – член фракции “Единая Россия”.

Она сообщила, что на закупку систем мониторинга уровня глюкозы у детей потребуется примерно восемь миллиардов рублей. Парламентарий уверена: эффект от применения этой разработки будет значительный. Депутат также сообщила, что в России свыше 50 тысяч детей болеют сахарным диабетом.

“Госдума сегодня приняла эпохальное решение. Очень ожидаем родительским диабетическим сообществом, потому что проблема действительно колоссальная”, – оценила Костенко.

Кроме того, Володин попросил членов правительства высказать предложения по подходам к обеспечению жильем детей-сирот и детей, лишенных родительного попечения. Он заметил, что эта проблема решается в субъектах РФ по-разному.

“Мы берем не только на контроль, но будем добавиться решения этих вопросов”, – сказал председатель ГД.

Кстати, в 2022 году федеральный бюджет должен пополниться на 25,021 триллиона рублей, при этом расходы составят 23,694 триллиона.