В Москве суд вынес приговор истязавшей ребенка в детсаду женщине

Бывшая сотрудница столичного частного детского сада осуждена за истязание малолетнего, информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Кунцевский районный суд города Москва вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы столицы Кристины Малиновской. Она осуждена за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в иной зависимости)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что замдиректора частного детского сада, пытаясь получить одобрение директора, самостоятельно ухаживала за группой детей до шести лет и проводила им занятия по дополнительному образованию. При этом у нее не было должной квалификации.

Суд установил, что январе прошлого года Малиновская в игровой комнате детского сада, от неприязни к воспитаннику опрыскала его лицо водой из пульверизатора, чем унизила его. Далее женщина потащила ребенка к раковине и начала его насильно умывать, после чего отбросила ребенка на пол, мальчик ударился головой и спиной. Далее Малиновская с силой схватила ребенка за запястья, завела его руки за спину и стала с силой наклонять его голову к раковине под струю воды. После этого, держа ребенка за шею, несмотря на сопротивление, женщина с силой толкнула мальчика в душевую кабину и стала поливать на голову холодную воду, хватая его руками за туловище, конечности и голову, пережав руки душевым шлангом, причиняя ему боль, выяснил суд.

Суд приговорил Малиновскую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что воспитателя детского сада в Нижнем Новгороде подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников.