 

В Москве суд вынес приговор истязавшей ребенка в детсаду женщине

24.11.2021, 20:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшая сотрудница столичного частного детского сада осуждена за истязание малолетнего, информирует пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Кунцевский районный суд города Москва вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы столицы Кристины Малиновской. Она осуждена за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в иной зависимости)», – приводит сообщение РИА «Новости».

Сообщается, что замдиректора частного детского сада, пытаясь получить одобрение директора, самостоятельно ухаживала за группой детей до шести лет и проводила им занятия по дополнительному образованию. При этом у нее не было должной квалификации.

Суд установил, что январе прошлого года Малиновская в игровой комнате детского сада, от неприязни к воспитаннику опрыскала его лицо водой из пульверизатора, чем унизила его. Далее женщина потащила ребенка к раковине и начала его насильно умывать, после чего отбросила ребенка на пол, мальчик ударился головой и спиной. Далее Малиновская с силой схватила ребенка за запястья, завела его руки за спину и стала с силой наклонять его голову к раковине под струю воды. После этого, держа ребенка за шею, несмотря на сопротивление, женщина с силой толкнула мальчика в душевую кабину и стала поливать на голову холодную воду, хватая его руками за туловище, конечности и голову, пережав руки душевым шлангом, причиняя ему боль, выяснил суд.

Суд приговорил Малиновскую к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что воспитателя детского сада в Нижнем Новгороде подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении его воспитанников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Зеленский временно отменил штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

22.07 / НАБУ разоблачило заместителя главы Харьковского облсовета. Его подозревают в получении 1 млн грн взятки

24.01 / Россиянам пообещали сохранение снежного покрова до середины марта

02.09 / Минск озвучил главный вопрос на встрече лидеров РФ и Белоруссии

27.03 / На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

31.01 / Черновицкая область вышла в лидеры в Украине по уровню заболеваемости COVID-19 за 14 дней

05.06 / Добровольцы батальона “Айдар” получили статус участников боевых действий

22.08 / Ко Дню флага нижегородские корабелы сдали сухогруз в цветах российского триколора

01.06 / Россия решила возобновить авиасообщение с Британией

23.06 / “2021-й – год разводов”, “Может, он говорит о Позитиве?” В сети обсуждают интригующее заявление Потапа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика