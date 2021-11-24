Мнение: США с Китаем против ОПЕК, рекорд цен на пшеницу и рекордный экспорт

1. Сторонники секты Гибнущей России, верующие в скорый нефтегазовый крах нашей экономики, впервые за последние месяцы получили сколько-нибудь серьёзный повод для ликования. США объединились с Китаем и рядом других стран, договорившись вывалить на рынок часть своих резервов нефти, чтобы сбить наметившийся рост цен:

https://lenta.ru/news/2021/11/23/us_oil/

Соединенные Штаты используют 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, сообщил Белый дом. На такой же шаг пойдут и другие крупные потребители нефти — Великобритания, Южная Корея, Япония, а также Китай и Индия. В заявлении отмечается, что страны решились на меры благодаря дипломатическим усилиям Вашингтона.

«Это решение венчает собой недели консультаций со странами по всему миру, и мы уже видим влияние этой работы на цены на нефть. За последние недели, в которые стало известно о проводимой работе, цены на нефть уже снизились на десять процентов», — говорится в заявлении.

Речь о беспрецедентной попытке сдержать рост цен на нефть, которая может вызвать ответную реакцию со стороны ОПЕК+, пишет Bloomberg. Решение США и союзников по резервам последовало после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры выступили против призывов к существенному увеличению добычи, и становится вызовом для позиций Саудовской Аравии, России и других представителей ОПЕК+ на нефтяном рынке.

Что ж, это действительно некоторый успех американской дипломатии. Проблема в том, что резервы нефти весьма невелики, а вентиль по-прежнему в руках России и ОПЕК. Раскупоривание запасов способно оказать лишь краткосрочное влияние на рынок — особенно если учесть, что дальше-то придётся снова закупать нефть, чтобы снова резервы заполнить.

Кстати, мировое цены на нефть после этой новости не рухнули, а наоборот, выросли (во всяком случае в первый день, на момент написания этого поста).

2. Всё более важным источником доходов для России становится сельхозэкспорт, и прежде всего экспорт зерна. Цены для нас очень приятные:

https://lenta.ru/news/2021/11/23/rec/

Цены на российскую пшеницу достигли рекордных 340 долларов за тонну. Традиционного падения, которое обычно бывает в начале второй половины сельхозгода (январь-июнь), на этот раз может не случится. Об этом сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. <…>

Раньше цена доходила до рекорда перед Новым годом и после него падала. «Совсем необязательно, что эта тенденция сохранится в текущем сельхозгоду, поскольку COVID-19 опрокидывает все прогнозы», — подчеркнул глава ИКАР. По его словам, подорожание объясняется в том числе тем, что «заливает Австралию» (один из мировых экспортеров зерна). Есть вероятность, что там «не будет ни количества, ни качества», добавил Рылько.

Эксперт считает, что в этом году Россия соберет средненормальный урожай зерновых.

3. Как выяснилось, Россия недавно поставила месячный рекорд по экспорту пшеницы за всю свою историю. Более того, это один из лучших результатов за всю историю среди всех стран:

https://prozerno.ru/index.php/novosti/495-prozerno-eksport-zerna-rossii-v-avguste-2021-goda-prodemonstriroval-absolyutnyj-istoricheskij-maksimum-bolee-6-mln-tonn

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/dognat-i-peregnat-ssha-rossiia-vypolnila-zadachu-hrusceva-619abb4a63da5c770c0cccf2

По данным таможенной статистики, в августе 2021 г. Россия экспортировала 5218 тыс. т пшеницы. Это новый рекорд для России для отгрузок за один месяц, значительно превосходящий прежнее достижение — 5015 тыс. т в сентябре 2020 г.

Но самое интересное не это. Месячные рекорды в рамках одной страны мало что значат. А вот если сравнить с миром?

И это феерично: августовский результат России стал третьим в истории мировым показателем: больше было только у США в октябре 1984 г. (6,6 млн т) и сентябре 1981 г. (5,3 млн т). Мы чуть-чуть недотянули до второго места, до первого тоже не так уж и далеко.

Но вообще России после этих двух американских показателей принадлежат следующие 12 лучших месячных показателей экспорта пшеницы. То есть два первых места США, потом 12 Россия. И больше никого. <…>

Причем Россия уже обогнала США по этому показателю: США превышали планку в 4 млн тонн 17 раз за всю историю, но в XXI в. — только 5 раз, причем максимум был — 4,3 млн т в октябре 2007 г.

Россия преодолевала планку уже 18 раз, причем все они были в XXI веке.

Но все это, конечно, занимательная статистика. Месячные показатели экспорта мало на что влияют. Но если тут нам еще надо опередить результаты США 1981 и 1984 года, то если говорить о годовом экспорте, то тут мы давно уже впереди: По итогам всего 2021 г. Россия должна сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы уже шестой год подряд. По предварительным оценкам, наш экспорт превысит 30 млн т, тогда как у США и Австралии составит примерно по 25 млн т, у Канады — 22 млн т, у Украины — до 20 млн т, у Франции — 18 млн т.

Никита Сергеевич активно жмет руку Путину. Наконец обещание советского лидера выполнено, пусть и с опозданием.

Помимо успехов сельского хозяйства, упомянутые рекорды говорят об успехах российской транспортной отрасли. Раньше у нас просто не было достаточной портовой, дорожной и складской инфраструктуры, чтобы вывозить зерно в таких объёмах.