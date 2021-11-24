Никакой химии и минимум денежных затрат: как сделать натуральную кератиновую маску для волос

Волосы можно привести в порядок не только с помощью дорогостоящих косметических средств. Существует прекрасная альтернатива – натуральная кератиновая маска, которую каждый сможет приготовить в домашних условиях. Средство вернет волосам здоровый вид, блеск и роскошный вид.

Чудо-средство

Приготовление этой кератиновой маски для волос не займет много времени. Еще одно преимущество средства заключается в том, что понадобятся только общедоступные ингредиенты.

Натуральная кератиновая маска улучшает структуру волос, делает их более послушными, выпрямляет их, увлажняет и питает. Все, кто уже воспользовался данным рецептом, отмечают, что волосы стали здоровее.

Маска из льняных семян

Для этого рецепта понадобятся:

2 ст. л. семян льна; 1 стакан воды; 1/2 спелого банана; 2 мл кокосового или оливкового масла.

Насыпьте семена льна в кастрюлю, залейте их стаканом воды. Постоянно помешивая, варите их на слабом огне до получения гелеобразной консистенции.

Затем снимите кастрюлю с плиты, дайте гелю остыть, а после процедите через сито. Вылейте гель в банку с крышкой или пластиковый контейнер и храните в холодильнике 2 недели.

Перед нанесением на волосы маски нужно размять половину банана в миске, добавить кокосовое или оливковое масло и тщательно перемешать.

Добавьте к смеси 2 столовые ложки льняного геля, который приготовили ранее, и еще раз все перемешайте. Чтобы масса получилась однородной, можно перемешать миксером.

Маска готова к использованию.

Использование маски

Нанесите маску на волосы от корней до кончиков, наденьте на голову шапочку для купания и оставьте на 60 минут.

Затем ополосните волосы. Эту процедуру желательно повторять два раза в неделю.

Почему эта маска работает

Семена льна богаты жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9, которые благотворно влияют на здоровье волос. Бананы снабжают волосы белками, важными витаминами и натуральными маслами. Они сохраняют мягкость локонов и защищают их от повреждений. Кроме того, средство увеличивает плотность волос.

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Комбинация всех этих компонентов очень полезна, ведь маска стимулирует выработку коллагена. Это средство подходит всем женщинам (включая беременных и кормящих), а также мужчинам.

Приготовленную указанным выше способом маску употребляйте сразу. Готовьте свежую перед каждым использованием.

Йогуртовая маска с яйцом

Попробуйте вторую маску из натуральных продуктов, которая также питает и увлажняет волосы, делает их гладкими и блестящими.

Нужно взять:

1/2 спелого банана; 1 яйцо; 1 ст.л. оливкового масла; 1 ст.л. кукурузного крахмала; 2 мл натурального йогурта.

Выложите все перечисленные в рецепте ингредиенты в миску, перемешайте миксером. Нанесите смесь на волосы от корней до кончиков, наденьте шапочку для купания и оставьте примерно на 45 минут.

Затем хорошо промойте волосы, вымойте их шампунем с кондиционером и снова ополосните. Приготовленную маску используйте всю сразу и всегда готовьте свежую, так как в составе средства есть йогурт и яйца.

Эти маски требуют минимальных денежных затрат, но они весьма заметно улучшают качество локонов. Убедитесь в этом сами.