 

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя есть картофель

24.11.2021, 20:06, Разное
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Бесконтрольное употребление картофеля опасно для некоторых людей. Соломатина назвала негативные свойства овоща.
Картофель является очень популярным продуктом во всем мире. Его можно подать в любом виде: запечь, сварить, пожарить и даже есть в сыром виде. По словам диетолога Елены Соломатиной, этот овощ может быть опасен для некоторых людей. Если человек болеет сахарным диабетом или инсулинорезистентностью – картофель должен появляться в рационе очень редко, так как запекание или отваривание ведет к повышению гликемического индекса в овоще. Продукт содержит много крахмала, который в организме превращается в глюкозу и повышает ее количество в крови, что может негативно сказаться на состоянии диабетиков. Если без любимого лакомства никак, то лучше охладить блюдо. Это поможет снизить гликемический показатель. Также не рекомендуется злоупотреблять картофелем людям, склонным к полноте.

Соломатина рассказала, что сырой картофель очень токсичен для организма, его компоненты могут сильно навредить здоровью. Жареный овощ тоже не несет пользы, особенно он опасен для ЖКТ. При злоупотреблении сырым или приготовленным на сковороде картофелем может нарушиться работа кишечника, поджелудочной железы и желчевыводящих путей.

При наличии лишнего веса не рекомендуют добавлять в рацион картофельное пюре. Это блюдо очень калорийное, так как для его приготовления кроме овоща используют жирное масло или молоко.

Источник: www.m24.ru



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