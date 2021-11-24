Эксперт рассказал, как правильно прогревать двигатель авто зимой

Эксперт поделился мнением о важности прогревания двигателя перед поездкой зимой. Некоторые водители делают это неправильно.

Прогревать двигатель или нет напрямую зависит от вида топлива и состояния машины. В современных автомобилях моторам не нужен дополнительный прогрев, но не стоит сильно нагружать машину сразу после старта. Достаточно холостой трехминутной работы, и авто готово к поездке.

Действия водителя должны зависеть от температуры воздуха. Автомобильный эксперт Андрей Конев объясняет, что до минус 15 градусов современные машины не требуют прогрева, так как специальное масло позволяет двигателю отлично справляться со своей функцией при таком морозе. Исключением есть дизельные моторы, которые требуют прогревания до 5 минут, так как солярке свойственно увеличивать густоту при низких температурах. Дополнительное нагревание электрокаров вообще запрещено в инструкции по эксплуатации.

Есть некоторые правила для правильного прогрева автомобиля в условиях мороза. На нейтральной передаче нужно включить ближний свет на 15-30 секунд. Не рекомендуют сразу включать обогревание стекла, так как могут пойти трещины. При неудаче завести автомобиль необходимо подождать пару минут перед следующей попыткой. Начинать поездку стоит с маленьких скоростей и не сильно нагружать мотор. Быстрый старт ведет к изнашиванию компонентов “сердца” машины.

Источник: www.autonews.ru