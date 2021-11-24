 

Эксперт опасается наступления России на Украину до конца февраля

24.11.2021, 20:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У Украины есть максимум два с половиной месяца до даты вероятного вторжения России, поэтому Киеву необходима новая военная помощь от США, считает политтехнолог Тарас Березовец. Однако, как он рассказал журналистам портала «Главред», администрация Джо Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к России, а сам глава Белого дома «фактически пошёл на компромисс с Путиным».


Reuters

США стремятся реализовать план по сдерживанию РФ от возможного вторжения на Украину*, однако анонсированные санкции в этом не помогут. Такое мнение в комментарии «Главреду» озвучил политтехнолог, директор компании Berta Communications, соучредитель Украинского института будущего Тарас Березовец.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена демонстрирует слабую и невнятную политику по отношению к России, а сам глава Белого дома «фактически пошёл на компромисс с Путиным».

«Трудно сказать, о чем Байден думал, возможно, надеялся, что договорённости снизят уровень агрессивности Путина, а это было нужно в первую очередь для того, чтобы затянуть Россию в клуб против Китая. Однако все эти надежды оказались напрасными», — отметил Березовец.

Путин, наоборот, повысил уровень агрессивности, то есть угрозы со стороны администрации Байдена не сдерживают хозяина Кремля, а заставляют действовать ещё более провокационно.

«Единственное, что может сдержать агрессию Путина, — это демонстрация силы и поддержки, в том числе передача Украине в течение ближайших двух месяцев новых образцов летальных вооружений. Потому что, как мы понимаем, дедлайн возможного вторжения Путина на Украину — это февраль. То есть у нас есть максимум два с половиной месяца до даты вероятного вторжения. Что важно — на этот раз оно может быть осуществлено с применением российской авиации, чего не было в 2014 году», — добавил эксперт.

«Остаётся только надеяться, что, в отличие от администрации Байдена, Пентагон будет начеку и действовать. Мы и сейчас видим, что Пентагон понимает всю опасность ситуации, поэтому начинает действовать на опережение», — резюмировал Березовец.

*Комментарий ИноТВ: «Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил Песков журналистам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Стало известно, как выглядит новорожденная дочь 90-летнего Краско

07.08 / Венгрия ограничила продажу книг с информацией об ЛГБТ

15.11 / Додон заявил о лидерстве внутри Молдавии на выборах президента

01.08 / Киев и Минск обсудили задержание в Белоруссии «бойцов ЧВК»

03.11 / Трамп заявил о лидерстве республиканцев в ключевых колеблющихся штатах

20.01 / Кононенко сравнил Бузову с Пэрис Хилтон и Мадонной

23.11 / Глава штаба Байдена анонсировал первые назначения в новую администрацию

11.11 / Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Карабахе

27.12 / Минпросвещения сообщило о снижении стоимости обучения в МПГУ из-за удаленки

20.09 / Учения стран ШОС «Мирная миссия» стартовали под Оренбургом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика