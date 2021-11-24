ВОЗ предупредила, что к весне в Европе количество жертв от коронавируса превысит 2 млн человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что к марту в Европе от коронавируса может умереть ещё 700 тыс. человек, что приведёт к тому, что общее количество смертей превысит 2,2 миллионов человек, пишет The Independent. Как отмечает издание, такой мрачный прогноз обуславливается новой волной коронавируса, которой помогают такие факторы, как наличие нового заразного штамма, ослабление ограничений и отставание в темпах вакцинации.



Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что к марту в Европе от коронавируса может умереть дополнительно 700 тыс. человек, а общее число смертей превысит 2,2 млн, пишет The Independent.

При этом общее число смертей в регионе, по сообщениям европейского бюро здравоохранения ООН, уже достигло 1,5 млн, а ежедневное количество смертей удвоилось с конца сентября, составив 4,2 тыс. в день.

«Предполагается, что, исходя из нынешней тенденции, совокупное число зарегистрированных смертей достигнет более 2,2 миллиона к весне следующего года», — говорится в сообщении.

На данный момент Европа столкнулась с уже четвёртой по счёту волной вируса, что вынудило властей ввести новые жёсткие ограничения, которые привели к протестам в Нидерландах, Австрии и Бельгии.

При этом директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призвал европейцев проходить ревакцинацию, «если им её предложат», а также соблюдать правила социального дистанцирования.

«Сейчас ситуация с COVID-19 в Европе и Центральной Азии очень серьёзная», — подчеркнул доктор.

«Впереди нас ждёт трудная зима, но мы не должны терять надежду, потому что все мы — правительства, органы здравоохранения, отдельные лица — можем принять решительные меры для стабилизации пандемии», — добавил он.

При этом при ревакцинации, как отметили в европейском бюро ВОЗ, приоритет следует отдавать уязвимым группам населения — лицам старше 60 лет и работникам здравоохранения.

По словам экспертов в сфере здравоохранения, распространению коронавируса помогают три фактора: наличие крайне заразного штамма «дельта», ослабление мер изоляции, а также тот факт, что значительная часть населения Европы по-прежнему не прошла вакцинацию.

Агентство здравоохранения также добавило, что к 1 марта следующего года львиная доля отделений интенсивной терапии в 49 из 53 стран, судя по всему, будет находиться под сильным или чрезвычайно сильным давлением.