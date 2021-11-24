В Швеции впервые премьер-министром стала женщина

За ее кандидатуру высказались 117 депутатов, против – 174, 57 членов парламента воздержались, один депутат отсутствовал на заседании. Однако для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо не меньше половины голосов за или воздержавшихся, поэтому она стала 34-м премьер-министром Швеции и первой женщиной-премьером в истории страны.

“Я знаю, что это значит для девочек в нашей стране… То, чего никогда не существовало, когда я росла, теперь будет само собой разумеющимся для моей дочери”, – сказала политик.

В этот же день Андерссон потерпела первое крупное поражение на новом посту, сообщает SVT. Принимая государственный бюджет на следующий год, парламент поддержал не правительственную версию, а альтернативный вариант, предложенный Умеренной коалиционной партией, “Христианскими демократами” и “Шведскими демократами”. Оппозиция среди прочего хочет снизить налог на бензин и дизельное топливо, ужесточить миграционную политику и поднять зарплаты полицейским.

“Премьер-министр Андерссон теперь должна будет управлять страной, основываясь на экономических взглядах оппозиции”, – отмечает телеканал.

Андерссон 54 года. С 2014 года является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии она была избрана только в начале этого ноября.

Левен и Андерссон после ее избрания главой партии. Фото: EPA

Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, Андерссон выступила в качестве кандидата на этот пост.

Контекст:

63-летний Левен занимал пост премьер-министра с 2014 года. В отставку премьера отправили в июне 2021 года – он стал первым премьер-министром в истории Швеции, которому вынесен вотум недоверия. Однако другого кандидата, который бы смог получить достаточную поддержку парламента, не было, и уже в июле Левен снова возглавил правительство.

Через месяц, в августе, Левен объявил, что в ноябре уйдет с должностей лидера правящей партии и премьер-министра. 4 ноября Левен официально уволился с поста председателя Социал-демократической рабочей партии. После этого партию возглавила Андерссон.

Аналогичная ситуация произошла в 2018 году. На период досрочных выборов Левен возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии безуспешно пытались создать парламентское большинство. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.

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