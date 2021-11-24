Разумков – лидер рейтинга доверия украинцев, Зеленскому не доверяют более 66% граждан – опрос

Разумкову доверяют 35% граждан. Не доверяют – 51,1%.

На втором месте – президент Украины Владимир Зеленский. Ему доверяют 28,4% опрошенных, 66,4% – нет.

В тройке лидеров – экс-глава СБУ Игорь Смешко, которому доверяют 26,9% респондентов. 51,5% – не доверяют.

Следом идут мэр Киева Виталий Кличко (25,6% украинцев ему доверяют, 65,8% – нет), политик и шоумен Сергей Притула (24,2% и 60,2% соответственно) и экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (23,1% и 67,4%).

Остальные политики расположились следующим образом:

нардеп, сопредседатель парламентской фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко – 19,4% и 72,5%;

пятый президент Украины и лидер “Европейской солидарности” Петр Порошенко – 19,3% и 75,6%;

нардеп, лидер “Батьківщини” Юлия Тимошенко – 17,4% и 76,6%;

экс-глава МВД Украины Арсен Аваков – 12,5% и 76%;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 11,5% и 72,6%;

глава Офиса президента Андрей Ермак – 10,3% и 58,5%.

Опрос проводился 11–17 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2018 респондентов методом интервью “лицом к лицу”. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно результатам опроса, Разумков победил бы Зеленского во втором туре выборов президента Украины.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.

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