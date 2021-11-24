Мнение: О чОтких доказательствах, что вакцина от Pfizer – фуфло

Голову пеплом посыпать что ли?

Тут ведь вот какая ситуация образовалась – модельная. Из числа тех, про которые говорят: если бы их не было, следовало бы нарочно устроить. А тут – есть. В реальной жизни. И такая, что «рвёт шаблоны».

Итак, есть идеальная модель. Небольшой по численности анклав со стопроцентно привитым от CoVID-19 населением. Даже более чем – количество введённых полных доз, т.е. первой и второй, на 18% больше числа жителей. Предположительно, из-за бустеров. И вот там после всего этого начал твориться сущий кошмар.

Конечно же, вы уже поняли, что речь – о Гибралтаре.

Что про него сейчас известно (из панически-ликующих сообщений антива)?

«Гибралтар проживает худшую волну эпидемии с января. Сейчас здесь заболевает по 60−80 человек в сутки на 34 тыс. населения. Это как если бы в России официально заболевало по 300 тыс. в сутки, а не по 30-40 тыс., как сейчас. Или только в Москве — по 26 тыс.

Прямо сейчас в Гибралтаре 630 активных случаев — болеет не менее 1,9% населения. Это как если бы в России было 2,75 млн активных случаев (то есть почти втрое больше, чем на пике). И это — катастрофа: 25% всех смертей от ковида, произошедших за последние 8 месяцев, случилось за один последний месяц.

Власти страны настолько растеряны, что даже решились отменить празднование Рождества и спешно и суетно ставят бустеры всем старше 40. Отчаянный жест…»

Вот такова суровая реальность. И ведь всех там укололи Pfizer’ом, а некоторых – уже по третьему разу. Но что толку? Вот, на графике, чтобы уж совсем наглядно было.

Кажется, надо посыпать голову пеплом – и каяться, каяться, каяться…

Или чуток погодить?

Ведь что говорят объективные факты сами по себе, а не когда их излагают антива?

Первое. В Гибралтаре на 630 активных больных приходится ровно два госпитализированных — это 0,32% от всех, кто болеет прямо сейчас. А на пике этой страшной вспышки доля больничных пациентов достигала 2,8%. Или – ровно семь человек.

Второе. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Каждый пятый там – несовершеннолетний, а их прививать начинают только сейчас, и то с 12 лет. При этом вакцинировано 14 669 жителей приграничных испанских городов, приезжающих в Гибралтар на работу или просто пожелавших. Границы там не на замке, кстати. То есть, реально привито от 70% до 80% населения. И даже взрослые – далеко не все.

Третье. Активная вакцинация в Гибралтаре была завершена к маю. Сейчас ноябрь. За полгода, как уже известно, уровень вакцинной защиты падает. Не катастрофически, но всё же. Особенно против штамма «Дельта», который умеет обходить и естественный, и вакцинный иммунитет. Увы.

Пока в плане заболеваемости вакцинированные и невакцинированные гибралтарцы распределяются примерно в пропорции 50/50. Но тут надо учитывать, что в первой группе больше стариков 65+, а во второй 82% всех непривитых – несовершеннолетние. Да, ковид добрался и до них.

Теперь что касается ковидной катастрофы Пройдёмся по цифрам:

На 630 активных случаев в Гибралтаре занято 2 ковидные койки. Максимум за эту волну — это:

– ровно 7 занятых коек;

– 0 пациентов в реанимации сейчас, а максимум таких за эту волну было двое;

– 0 пациентов на ИВЛ, и за всю вспышку таких не было;

– ровно одна смерть с начала осени + ещё три смерти было в августе — в прошлую вспышку.

Кажется, по поводу Гибралтара как доказательства неэффективности вакцины от Pfizer посыпать голову пеплом как минимум рано. По крайней мере, от худшего она защищает хотя бы на 99%.

А «на сладкое» – сравним.

Да, в Гибралтаре сейчас болеет 1,9% населения. В масштабах России это означало бы почти 3 млн активных случаев, тогда как в последние две недели — их немногим более 1 млн. Но…

Даже на пике этой волны в Гибралтаре было занято 7 ковидных коек. В масштабе России это дало бы примерно 30,5 тыс. пациентов в больницах. В реальности в российских больницах лежит сейчас 240−270 тыс. чел — почти на порядок больше, чем на пике в Гибралтаре. То есть, в России в больницы попадают в 25 раз чаще, хотя меньшая скученность населения и меньший охват тестированием формально сокращают показатели заболеваемости.

Но катастрофа «из-за прививок» – она там, на юго-западе Пиренейского полуострова…

По крайней мере, на словах антива.

Это, впрочем, не удивляет. Отсутствие критического мышления и склонность всему подбирать простые, понятные и априори неверные объяснения – родовая черта всех антива. Куда попадают, как установлено зарубежными и отечественными исследованиями, в первую очередь люди невысоких умственных способностей (хотя сам о себе они, естественно, противоположного мнения).

И, кстати, почему антива молчат, что при «поголовной вакцинации» умерших от прививок в Гибралтаре нет?

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