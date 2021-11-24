 

Антипрививочникам запретят собираться группами более двух человек

24.11.2021, 19:51, Разное
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В Госдуму внесли законопроект “Об ограничении распространения сведений, отрицательно влияющих на динамику вакцинации в России и защите здоровья граждан”.

Документом вводится на запрет на массовые собрания противников вакцинации группами численностью более двух человек.

Антиваксерам запретят собираться группами более двух человек– Если привитых россиян нам удалось оградить от непривитых с помощью системы кодов, то именно категория антиваксеров является наиболее уязвимой и наиболее явным распространителем инфекции. Чтобы снизить риск распространения коронавируса необходимо запретить таким гражданам собираться группами более двух человек, так мы сможем минимизировать последствия от их глупых действий, – заявил депутат Геннадий Онищенко.

Парламентарий добавил, что в настоящее время завершается создание всероссийской электронной базы антипрививочников. В неё войдут лица не прошедшие вакцинацию, не имеющие антител к коронавирусной инфекции. Переболевшим следует пройти курс вакцинации в течение полгода после перенесённого заболевания, иначе он тоже попадёт в список антипрививочников и тоже будет поражён в правах.

Противникам вакцинации также запретят организовывать массовые собрания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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