Антипрививочникам запретят собираться группами более двух человек

В Госдуму внесли законопроект “Об ограничении распространения сведений, отрицательно влияющих на динамику вакцинации в России и защите здоровья граждан”.

Документом вводится на запрет на массовые собрания противников вакцинации группами численностью более двух человек.

– Если привитых россиян нам удалось оградить от непривитых с помощью системы кодов, то именно категория антиваксеров является наиболее уязвимой и наиболее явным распространителем инфекции. Чтобы снизить риск распространения коронавируса необходимо запретить таким гражданам собираться группами более двух человек, так мы сможем минимизировать последствия от их глупых действий, – заявил депутат Геннадий Онищенко.

Парламентарий добавил, что в настоящее время завершается создание всероссийской электронной базы антипрививочников. В неё войдут лица не прошедшие вакцинацию, не имеющие антител к коронавирусной инфекции. Переболевшим следует пройти курс вакцинации в течение полгода после перенесённого заболевания, иначе он тоже попадёт в список антипрививочников и тоже будет поражён в правах.

Противникам вакцинации также запретят организовывать массовые собрания.

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