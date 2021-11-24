Госдума проведет дополнительные пленарные заседания

Решение о дополнительных пленарных заседаниях принято в связи с необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты.

Володин отметил, что в таком графике Госдума фактически работает с ноября. Это позволяет всесторонне обсудить законопроекты по поддержке граждан, экономики и регионов.

Заключительное пленарное заседание осенней сессии планируется провести 22 декабря.

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Одним из приоритетов станет социальная поддержка граждан.