 

Госдума проведет дополнительные пленарные заседания

24.11.2021, 19:50, Разное
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Решение о дополнительных пленарных заседаниях принято в связи с необходимостью рассмотреть все приоритетные законопроекты.

Володин отметил, что в таком графике Госдума фактически работает с ноября. Это позволяет всесторонне обсудить законопроекты по поддержке граждан, экономики и регионов.

Заключительное пленарное заседание осенней сессии планируется провести 22 декабря.

Ранее Госдума приняла во втором, основном чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Одним из приоритетов станет социальная поддержка граждан.



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