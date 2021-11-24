В Минздраве Подмосковья назвали долю заболевших ковидом после вакцинации

В Московской области доля заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации составляет 7%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Сапанюк обратил внимание, что даже в случае заболевания среди вакцинированных не наблюдается тяжелых случаев ковида. По словам замминистра, основной причиной смерти среди сделавших прививку является обострение других хронических заболеваний, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.