 

В Минздраве Подмосковья назвали долю заболевших ковидом после вакцинации

24.11.2021, 19:50, Разное
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В Московской области доля заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 после вакцинации составляет 7%. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Алексей Сапанюк.

Сапанюк обратил внимание, что даже в случае заболевания среди вакцинированных не наблюдается тяжелых случаев ковида. По словам замминистра, основной причиной смерти среди сделавших прививку является обострение других хронических заболеваний, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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