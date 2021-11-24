 

ОАЭ выделили 10 млрд долларов на поддержку турецкой лиры

24.11.2021, 19:48, Новости дня
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Объединенные Арабские Эмираты на фоне обвала турецкой лиры выделили 10 млрд долларов для инвестиций в экономику Турции.

Об этом передает РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры прошли акции протеста. Митингующие требовали отправить в отставку правительство и отстранить от власти правящую партию Партии справедливости и развития.

Турецкая валюта во вторник упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Падение оказалось максимальным за последние 20 лет.

Обвал турецкой лиры произошел после принятия центробанком Турции решения о снижении учетной ставки до 15% с 16%.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару резко падал и в марте после принятия решения Эрдоганом о смене главы Центробанка Турции. 



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