ОАЭ выделили 10 млрд долларов на поддержку турецкой лиры

Объединенные Арабские Эмираты на фоне обвала турецкой лиры выделили 10 млрд долларов для инвестиций в экономику Турции.

Об этом передает РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры прошли акции протеста. Митингующие требовали отправить в отставку правительство и отстранить от власти правящую партию Партии справедливости и развития.

Турецкая валюта во вторник упала с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Падение оказалось максимальным за последние 20 лет.

Обвал турецкой лиры произошел после принятия центробанком Турции решения о снижении учетной ставки до 15% с 16%.

Курс турецкой лиры по отношению к доллару резко падал и в марте после принятия решения Эрдоганом о смене главы Центробанка Турции.