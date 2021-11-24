Новый кабмин Германии выступил за частичную отмену виз с Россией

Новый кабинет министров Германии рассматривает возможность создания безвизовых поездок между Россией и Германией для отдельных групп граждан, говорится в документе, в котором прописаны основные пункты политической повестки будущего правительства.

«Мы хотим создать возможности для безвизовых поездок из РФ в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованный немецкими СМИ.

Ранее сообщалось, что немецкие депутаты раскритиковали введение санкций в против газопровода «Северный поток – 2». Немецкий политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, что фракцию «Зеленых» начинает возмущать наглость США, немцы не могут согласиться с ролью вассала. Депутат партии в среду раскритиковал очередные санкции штатов против газопровода, назвав их неприемлемыми даже для противников проекта.

Политолог уточнил, что партия всегда выступала против строительства «Северного потока – 2», они просто не хотят, чтобы в этот вопрос вмешивались США.