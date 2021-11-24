В Кирове презентовали информационную систему обращения с отходами

Все предприятия, образующие промышленные отходы, с 1 марта 2022 года все предприятия, должны быть подключены к федеральной государственной информационной системе в сфере обращения с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК).

Об этом сообщили эксперты на третей всероссийской научно-практической конференции «Технология переработки отходов с получением новой продукции», которая проходит в Кирове.

«Каждый год объем образования отходов в РФ увеличивается. Сейчас это порядка 8 млн тонн отходов всех классов в год, а в 2030 году ожидается удвоение объема образованных отходов. Между тем все понимают, что объекты накопления отходов – конечные. Невозможно вечно плодить полигоны. Поэтому весь мир идет по пути вторичного использования отходов и образования из отходов полезных продуктов. РФ тоже идет по этому пути. Сейчас в стране в рамках национального проекта «Экология» идет построение системы обращения с отходами. Госкорпорация «Росатом» задействована в создании системы рециклинга и экономики замкнутого цикла. Эта работа состоит из двух больших компонентов: создание нормативной и институциональной базы, а также создания инфраструктуры обращения с отходами, – рассказала директор по развитию АО «Русатом Гринвей» Екатерина Демичева, чьи слова приводятся на сайте правительства Кировской области.

На сегодня уже обеспечена разработка необходимой нормативной базы, предприятие госкорпорации «Росатом» определено федеральным экологическим оператором по обращению с отходами I и II классов, разработан проект постановления РФ по ценообразованию, а также создана федеральная государственная информационная система в сфере обращения с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК).

«Система связывает воедино отходообразователей, оператора по транспортированию и переработке, федерального оператора и органы надзора. С 1 марта все отходообразователи, у которых нет собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов, обязаны передавать данные виды отходов федеральному оператору. Федеральный оператор обеспечивает обезвреживание, утилизацию или безопасное размещение таких отходов. Таким образом, ФГИС ОПВК позволит аккумулировать всю информацию об отходах I и II классов, выстроить договорную работу в формате «одного окна», оптимизировать логистику, загрузить производственные мощности переработчиков отходов», – отметила начальник управления по реализации проектов в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Инесса Федорчук.

Обсуждая новую информационную систему, участники конференции отметили, что запуск ФГИС ОПВК откроет новые возможности перед всеми участниками рынка. Для отходообразователей это упрощение операционной деятельности вследствие исключения «человеческого» фактора, удобство планирования, минимизация проверок контрольно-надзорных органов, отсутствие репутационных рисков, получение статуса экологически ориентированного предприятия.

«Задача по вовлечению отходов производства и твердых коммунальных отходов во вторичную переработку ставится президентом Владимиром Путиным. И крайне важно, чтобы велся четкий учет отходов, контролировалась доставка этих отходов до предприятий по переработке с последующим получением новой продукции», – отметила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова.

ФГИС ОПВК будет введена в эксплуатацию в декабре этого года, и до старта новой системы обращения с отходами 1 марта 2022 года у участников рынка есть возможность заранее подключиться и апробировать новый порядок.

На конференции также отметили, что одновременно с информационной системой создается инфраструктура, которая позволит получать продукты рециклинга путем переработки промышленных отходов. Это будут современные экотехнопарки, отвечающие принципам экономики замкнутого цикла. Один из семи планируемых экотехнопарков должен появиться в Кировской области.