Мнение: Пост-Шоколадница!

Внезапно оказалось, что вечером мне придется зайти в ту самую Шоколадницу на Китай-городе, а ведь сегодня – среда. Да и в Москве так и не ввели (пока) куар-коды. Я счел это Знаком – и вот, таким образом, обьявляю “Пост-Шоколадницу”. Если кто не успел – можете заскочить в Шоколадницу на Китай-городе СЕГОДНЯ! Я буду там вас ждать, чтобы вручить свою “Страну утраченной эмпатии” с автографом автора с 18 до 20 ч. Ура!

Адрес: на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда,в 50 м от входа в м. Китай-город. Велкам! Как обычно, если вы не в Москве или даже в другой стране – вы можете заказать книгу у меня, и я вам вышлю ее по почте. Пишите в личку или на адрес [email protected]