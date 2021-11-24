 

В Соединенных Штатах изобретен многоразовый экологичный лед

24.11.2021, 19:30, Новости дня
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Американские ученые из Калифорнии представили свою новую разработку. Это так называемый многоразовый лед, состоящий из гидрогеля. Характерная особенность данного материала состоит в его абсолютной экологической безопасности.

Иначе говоря, многоразовый лед можно кубиками бросать прямо в напитки, как мы это делаем с обычной замерзшей водой. При комнатной температуре многоразовый лед становится похожим на желе, но с водой он не смешивается. Однако главное применение для него определено в сфере транспортировки охлажденных и замороженных товаров.

Как утверждают разработчики, такой лет способен вобрать в себя больше калорий, что позволяет дольше сохранять в контейнерах низкую температуру. А также его можно использовать в течение 12 циклов, что сократит расходы в логистике.



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