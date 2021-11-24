Тигр любит элегантность. В чем стоит встретить новый 2022 год

Предлагаем узнать, в каком наряде стоит встречать новый, 2022 год, чтобы заручиться поддержкой его хищного покровителя, благородного Тигра. Он предпочитает строгую элегантность, поэтому старайтесь быть умеренными.

Общие рекомендации

Астрологи рекомендуют отказаться от вычурности в пользу естественности, элегантности. Голубой Тигр не терпит яркие, кислотные оттенки, зато предпочитает спокойную цветовую гамму: синий, голубой, черный. Можно выбрать одежду в темно-зеленых, золотисто-коричневых тонах. Также допустимо применять и «полосатый» принт, который сделает каждый образ ярким и незабываемым. Поскольку год Голубого Тигра, уместной будет вся водная тематика: бирюзовый, аквамарин, ультрамариновый, небесно-голубой.

Материал предпочтителен натуральный. Горделивый хищник не терпит синтетики, поэтому благородные дорогие ткани – выбор тех, кто хочет в следующем году быть богатым и счастливым. Тигру нравится блеск, поэтому можно добавлять золотые и серебряные акценты, стильные аксессуары.

Что выбрать для торжества

Женщины могут облачиться в платье, предпочтительны необычные модели: в бельевой стилистике, с оборками и разрезами, асимметричного кроя. Хорошо смотрятся модные комбинезоны, особенно из благородного шелка, с широкими брюками в восточной стилистике.

Подойдет и комбинация из топа-бюстье и стильной юбки. Допускается также надеть легкий атласный или шелковый топ на бретельках-спагетти. Хорошо смотрятся шелковые блузы, пару которым составят свободного кроя брюки.

В тренде большое количество декоративных деталей: бахромы, кружев, а также легкая игривость. Например, чтобы хотя бы на одну ночь почувствовать себя кошечкой, выбирайте платье с одним открытым плечом. Однако от меха и черной кожи лучше отказаться, дабы не выразить неуважение хозяину года. А вот полупрозрачные детали можно смело включать в свой лук.