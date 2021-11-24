 

Ситуация с коронавирусом в Москве находится под контролем – Собянин

24.11.2021, 18:56, Разное
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В интервью “РИА Новости” мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице находится под контролем. По словам градоначальника, удалось избежать пика заболеваемости, с которым не смогла бы справиться система здравоохранения.

Собянин отметил, что некоторое время назад в европейских странах говорили об ухудшении ситуации с ковидом в Москве и России в целом, в то время как в столицах Евросоюза все было под контролем благодаря действенным мерам. Однако все резко изменилось. Теперь на Западе растет заболеваемость и вводятся новые локдауны.

Для московских властей важно не допустить новой волны заболеваемости и гарантировать быструю и качественную медицинскую помощь всем горожанам, подхватившим опасную инфекцию. В случае крайней необходимости объявляются нерабочие дни.

“Эффект очень хороший. Заболеваемость в Москве в течение последних трех недель резко падает. Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная, снизилась заболеваемость на 30%. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация — в два раза ровно”, – рассказал Собянин.

По словам мэра, коллективный иммунитет играет очень важную роль в борьбе с распространением коронавируса. Однако он не статичен и зависит от множества факторов: например, от штамма вируса и времени, когда человек переболел или сделал прививку.

Также необходимо вовремя проходить тестирование на ковид. В Москве можно сделать не только ПЦР-тест, доступно и экспресс-тестирование, заявку на которое возможно оформить онлайн (так поступают 92% москвичей). На портале mos.ru можно ознакомиться со списком пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус.



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