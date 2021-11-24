Две россиянки бесследно пропали в Турции

В турецкой Анталье бесследно исчезли две российских туристки. Правоохранительные органы приступили к поискам.

Родственники женщин рассказали, что они приехали отдохнуть в курортный город во время отпуска. В первые несколько дней после приезда они регулярно общались с близкими, но затем резко перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что телефон одной из них выключен. Вскоре после этого семьи пропавших обратились за помощью к местной полиции и сотрудникам российской дипмиссии в Турции, сообщает Vse42.ru.