 

Две россиянки бесследно пропали в Турции

24.11.2021, 18:56, Разное
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В турецкой Анталье бесследно исчезли две российских туристки. Правоохранительные органы приступили к поискам.

Родственники женщин рассказали, что они приехали отдохнуть в курортный город во время отпуска. В первые несколько дней после приезда они регулярно общались с близкими, но затем резко перестали выходить на связь. Позже выяснилось, что телефон одной из них выключен. Вскоре после этого семьи пропавших обратились за помощью к местной полиции и сотрудникам российской дипмиссии в Турции, сообщает Vse42.ru.



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