 

Словакия заявила о планах ввести общенациональный локдаун

24.11.2021, 18:54, Новости дня
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Власти Словакии приняли решение ввести с 25 ноября по 9 декабря общенациональный локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщил вице-премьер и глава минэкономики Рихард Сулик.

«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что для вакцинированных все же расширят список магазинов, разрешенных для посещения.

В стране сообщали о рекордном числе зараженных коронавирусом в среду, 24 ноября, накануне заседания правительства, на котором было принято решение ввести локдаун.

По данным издания Our World in Data, в Словакии с 5,5-млн населением фиксируется самый высокий в мире прирост заражения на душу населения. За прошедшие сутки в стране выявили 10 315 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Словакии ввели локдаун для непривитых граждан. Премьер-министр республики Эдуард Хегер пояснил, что граждане без прививки от коронавируса не смогут посещать магазины и другие места, исключением являются продуктовые магазины и торгующие товарами первой необходимости. В некоторых районах меры ужесточили даже для привитых граждан, запрещая проведение мероприятий. 



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