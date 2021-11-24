 

Ученые рассказали о способе защитить Землю от биологических угроз из космоса

24.11.2021, 18:36, Новости дня
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Если где-то рядом с нами существует инопланетная жизнь, то мы можем встретить не только братьев по разуму, но и совершенно неизвестные и очень опасные для людей инфекции. Кстати, шансы найти второе гораздо больше, чем первое, говорят эксперты.

А помните, что было с аборигенами в Америке и Австралии, которым в качестве «подарка» европейцы привезли все свои вирусы? Для того чтобы такого не случилось со всем человечеством, нужно иметь надежную методику защиты от неизвестных вредоносных бактерий.

Впрочем, она уже найдена. Прежде всего, ученые советуют оснастить антибактериальной защитой всех космических аппаратов, которые приземляются на другие планеты, спутники и астероиды. Ведь именно они-то и могут привезти нам неизвестные болезни. Впрочем, ученые полагают, что такая возможность мизерна и почти не реальна.



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