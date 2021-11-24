 

Жителю Тулы по ошибке выдали QR-код от алкоголизма

24.11.2021, 18:31, Разное
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Ошибка тульских врачей при вакцинации 46-летнего мужчины от COVID-19 привела к тяжёлому побочному эффекту, из-за которого пациент не может употреблять алкоголь. Как выяснилось, проблема в QR-коде, который ему выдали в поликлинике.

Вакцинироваться от коронавируса Валерия Ивановича заставили на работе, угрожая в противном случае отстранить без сохранения зарплаты. Он записался на вакцинацию через Госуслуги, дождался своей очереди и сделал две прививки с разницей в три недели. Вакцинацию он перенёс хорошо и через несколько дней он получил сертификат с QR-кодом. Неладное он заподозрил 19 ноября, когда, отмечая День артиллерии, не смог поднести к губам рюмку с водкой.

«Сам я в артиллерии не служил, но уважаю, поэтому с ребятами собрались, налили, сказали тост, поднимаю рюмку, а она не поднимается! Рука не действует, будто парализовало! А взял сок, нормально поднял, попил. Беру водку – не работает!» – рассказал пострадавший.

В приёмном покое городской больницы Валерия осмотрели врачи. Они подробно расспросили его, где, когда и при каких обстоятельствах он вакцинировался и это помогло найти причину болезни.

«Пункт вакцинации был развёрнут в кабинете психиатра-нарколога. Для ведения базы данных использовался установленный там компьютер. Произошла путаница и пациента случайно QR-кодировали от алкоголизма», – сообщили в региональном Минздраве.

Врачи не знают, чем помочь Валерию Ивановичу. Отменить кодирование невозможно. Они надеются, что через год действие QR-кода закончится и он сможет пить, как раньше.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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