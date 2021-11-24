Guardian – здоров и не потерял хватку — представитель Джонсона прокомментировал озадачившую публику речь британского премьера

Речь, в которой Борис Джонсон имитировал шум автомобиля и размышлял об уроках для капитализма мультфильма «Свинка Пеппа», вызвала беспокойство относительно состояния здоровья премьер-министра Великобритании, пишет The Guardian. Тем не менее официальный представитель премьера опроверг все домыслы, объяснив проблемы в ходе выступления потерей в пространстве, которая иногда случается со всеми.



Reuters

Официальный представитель премьер-министра Великобритании опроверг предположения о плохом самочувствии или переутомлении Бориса Джонсона, чьё состояние вызвало вопросы после бессвязного выступления перед ведущими представителями профсоюза британской промышленности, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, выступление Джонсона, в ходе которого он имитировал шум двигателя машины и несколько минут размышлял об уроках для капитализма и чиновников в мультфильме «Свинка Пеппа», заставило беспокоиться членов Консервативной партии. Внимание привлёк и тот факт, что в ходе речи премьер забыл, на чём остановился, и потратил 20 секунд, повторяя «простите меня», когда перетасовывал распечатанные страницы на трибуне.

Однако, как отметил представитель премьер-министра, участники Конфедерации британской промышленности (CBI), которые слышали речь Джонсона, были весьма впечатлены ею.

«Я бы указал на CBI, где, отвечая на вопрос о выступлении, отметили, что лидеры будут рады услышать, как премьер-министр увлечённо говорит о роли частного сектора, работающего в партнёрстве с правительством для достижения наших общих амбиций по созданию высококвалифицированной, высокоинвестиционной экономики», — заявил, отвечая на вопрос журналистов, «не потерял ли Джонсон хватку», его представитель.

Он признал, что Джонсон «ненадолго» сбился во время речи, однако подчеркнул, что за свою политическую карьеру «он произнёс сотни речей». «Я не вижу ничего необычного в том, что люди в редких случаях теряются в пространстве», — добавил представитель Джонсона.

Как напоминает The Guardian, на прошлой неделе появились слухи о том, что премьер простудился. Однако его пресс-секретарь подчеркнул, что Джонсон «абсолютно здоров и сосредоточен на работе с общественностью».

При этом он отказался комментировать новость телеканала BBC о том, что неназванный «высокопоставленный источник в Даунинг-стрит» сообщил, что там «глубоко обеспокоены по поводу премьер-министра». «Я видел несколько цитат из анонимных источников, а я, как вы знаете, не собираюсь отвечать на слова анонимных источников», — приводит издание слова представителя британского премьера.