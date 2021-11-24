 

Guardian – здоров и не потерял хватку — представитель Джонсона прокомментировал озадачившую публику речь британского премьера

24.11.2021, 18:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь, в которой Борис Джонсон имитировал шум автомобиля и размышлял об уроках для капитализма мультфильма «Свинка Пеппа», вызвала беспокойство относительно состояния здоровья премьер-министра Великобритании, пишет The Guardian. Тем не менее официальный представитель премьера опроверг все домыслы, объяснив проблемы в ходе выступления потерей в пространстве, которая иногда случается со всеми.


Reuters

Официальный представитель премьер-министра Великобритании опроверг предположения о плохом самочувствии или переутомлении Бориса Джонсона, чьё состояние вызвало вопросы после бессвязного выступления перед ведущими представителями профсоюза британской промышленности, пишет The Guardian. 

Как отмечает издание, выступление Джонсона, в ходе которого он имитировал шум двигателя машины и несколько минут размышлял об уроках для капитализма и чиновников в мультфильме «Свинка Пеппа», заставило беспокоиться членов Консервативной партии. Внимание привлёк и тот факт, что в ходе речи премьер забыл, на чём остановился, и потратил 20 секунд, повторяя «простите меня», когда перетасовывал распечатанные страницы на трибуне.

Однако, как отметил представитель премьер-министра, участники Конфедерации британской промышленности (CBI), которые слышали речь Джонсона, были весьма впечатлены ею.

«Я бы указал на CBI, где, отвечая на вопрос о выступлении, отметили, что лидеры будут рады услышать, как премьер-министр увлечённо говорит о роли частного сектора, работающего в партнёрстве с правительством для достижения наших общих амбиций по созданию высококвалифицированной, высокоинвестиционной экономики», — заявил, отвечая на вопрос журналистов, «не потерял ли Джонсон хватку», его представитель.

Он признал, что Джонсон «ненадолго» сбился во время речи, однако подчеркнул, что за свою политическую карьеру «он произнёс сотни речей». «Я не вижу ничего необычного в том, что люди в редких случаях теряются в пространстве», — добавил представитель Джонсона.

Как напоминает The Guardian, на прошлой неделе появились слухи о том, что премьер простудился. Однако его пресс-секретарь подчеркнул, что Джонсон «абсолютно здоров и сосредоточен на работе с общественностью».

При этом он отказался комментировать новость телеканала BBC о том, что неназванный «высокопоставленный источник в Даунинг-стрит» сообщил, что там «глубоко обеспокоены по поводу премьер-министра». «Я видел несколько цитат из анонимных источников, а я, как вы знаете, не собираюсь отвечать на слова анонимных источников», — приводит издание слова представителя британского премьера.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / ЛНР обвинила нового министра обороны Украины во лжи

26.12 / Папа Римский – коронавирусные вакцины — это «свет надежды», но доступ к ним должны иметь все

29.05 / Белорусский оппозиционер Латушко считает, что РФ показала “определенное соучастие” в истории с бортом Ryanair

27.02 / Сенатор от Крыма предложил учредить день деоккупации полуострова от Украины

09.07 / Главный инфекционист США заявил о «начальном этапе» пандемии коронавируса

28.03 / Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала

31.08 / Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

30.03 / Суд в Париже встал на сторону России по иску “Ощадбанка” об убытках из-за аннексии Крыма – Минюст РФ

06.01 / В Украине на Рождество полиция усилит меры безопасности – МВД Украины

29.12 / Умер исполнитель песни “Обручальное кольцо” Ефименко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика