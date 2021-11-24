“Алла подкалывала. Со мной говорили как с чокнутой”. Понаровская высказалась о возможной причастности Пугачевой к тому, что она ушла со сцены

Понаровская призналась, что ей это было неприятно.

“Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. Со мной говорили как с чокнутой”, – заявила артистка.

“Есть слух, что Алла Борисовна перекрыла вам лавочку?” – спросила у певицы ведущая.

“Ничего не знаю и знать не хочу. Никогда не вела никакие расследования. У меня нет врагов. Но еще раз подчеркну – Алла подкалывала меня и не один раз. А что она перекрывала и были ли у нее такие возможности – не знаю”, – заявила Понаровская.

Она также отрицательно ответила на вопрос, было ли между ними с Пугачевой соперничество на сцене.

ВИДЕОВидео: А поговорить? / YouTube

Контекст:

Понаровская стала популярной после исполнения хитов “Рябиновые бусы”, “Ты – мой бог”, “Я больше не хочу”. В конце 1990-х Понаровская покинула сцену. В 2008 году артистка возобновила концертную деятельность.

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