 

“Алла подкалывала. Со мной говорили как с чокнутой”. Понаровская высказалась о возможной причастности Пугачевой к тому, что она ушла со сцены

24.11.2021, 18:10, Новости дня
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Понаровская призналась, что ей это было неприятно.

“Алла в мою сторону отпускала какие-то шутки. Со мной говорили как с чокнутой”, – заявила артистка.

“Есть слух, что Алла Борисовна перекрыла вам лавочку?” – спросила у певицы ведущая.

“Ничего не знаю и знать не хочу.  Никогда не вела никакие расследования. У меня нет врагов. Но еще раз подчеркну – Алла подкалывала меня и не один раз. А что она перекрывала и были ли у нее такие возможности – не знаю”, – заявила Понаровская.

Она также отрицательно ответила на вопрос, было ли между ними с Пугачевой соперничество на сцене.

ВИДЕОВидео: А поговорить? / YouTube

Контекст:

Понаровская стала популярной после исполнения хитов “Рябиновые бусы”, “Ты – мой бог”, “Я больше не хочу”. В конце 1990-х Понаровская покинула сцену. В 2008 году артистка возобновила концертную деятельность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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