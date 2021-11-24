 

Новая коалиция в ФРГ требует от РФ прекратить войну на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма

24.11.2021, 18:10, Новости дня
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В частности, в документе отмечается, что новые власти ФРГ готовы к конструктивному диалогу с Москвой, но уважают и интересы партнеров в Центральной и Восточной Европе.

“Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе”, – указывается в коалиционном соглашении.

Как сообщило 24 ноября Bloomberg, лидеры СДПГ, СДП и партии “Зеленые” заключили соглашение о создании коалиционного правительства, согласно которому социал-демократ Олаф Шольц заменит Ангелу Меркель на посту канцлера.

Шольц – нынешний вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга.

Bloomberg также получил из своих источников предварительный список должностей в новом кабинете министров. Согласно ему, министром финансов станет глава СДП Кристиан Линднер, первой женщиной – министром иностранных дел Германии – одна из лидеров “Зеленых” Анналена Баербок, а сопредседатель “Зеленых” Роберт Хабек – “суперминистром”, контролирующим экономику и политику в области климата и энергетики.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

19 ноября 2021 года министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина остается в Минских соглашениях по урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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