Бутусов: Молчание Офиса президента о “вагнергейте” показывает, что Зеленскому и Ермаку есть что скрывать и чего бояться

Страх и паника в Офисе президента: власти боятся комментировать заявление Бурбы о предательстве и государственной измене президента Зеленского и главы Офиса Ермака.

Прошло четверо суток с момента заявления о преступлении, сделанном генерал-полковником Василием Бурбой в прямом эфире, где экс-начальник ГУР МО рассказал об обстоятельствах отмены спецоперации по захвату 28 российских террористов и заявил, что причина провала спецоперации – “крот”, то есть российский агент в высшей власти. Озвучены такие обвинения, которые в любой демократической стране стали бы основанием для начала процедуры импичмента президента. Однако ни президент Зеленский, ни глава Офиса Ермак, ни генпрокурор Венедиктова, ни глава СБУ Баканов, ни глава ГБР Сухачев не дали никакой оценки тяжким обвинениям в предательстве и государственной измене, которые, по сути, очевидны из заявления о преступлении, сделанном экс-начальником ГУР МО Василием Бурбой. Комментируют скандал от Офиса внештатные советники и просто блогеры, которые не являются госслужащими, не имеют доступа к гостайне и не несут никакой ответственности за свои слова.

Во-первых, оказалось, что спецоперацию, которую готовили два года, от имени президента устно приказал перенести… глава Офиса президента Андрей Ермак. Письменного обоснования этого решения, которое привело к провалу, Ермак не предоставил. Ермак и Зеленский все знали заранее и отменили спецоперацию без письменного приказа, сорвали захват террористов без каких-либо причин. С какой стати глава Офиса, который по статусу и служебным обязанностям не имеет никакого отношения к операциям военной разведки, вмешался в ход задержания террористов? Не потому ли, что у Ермака прямые контакты с руководством Беларуси и России?

Во-вторых, оказалось, президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак цинично лгали народу Украины по делу вагнеровцев в течение 15-ти месяцев. Бурба выступил на том самом телеканале “Украина”, где 18 сентября 2020 года выступал Ермак и заявлял, что “спецоперация – это выдумка от первого и до последнего слова”, и обвинял меня в том, что я все написал со слов российской “Комсомольской правды”. Оказалось, со слов Бурбы, что Ермак солгал – вся моя информация была Бурбой подтверждена, все, что сказал Ермак, – опровергнуто. Оказалось, все, что говорил президент Зеленский – вначале, что якобы спецоперация это фейк, затем, что спецоперация была, но не украинская, а иностранная – это тоже оказалось враньем. Оказалось, что тонны клеветы, которую “слуги народа” распространяли на телеканалах олигархов против меня и всех журналистов и политиков, которые заявляли о “вагнергейте” – это ложь.

Заявления Бурбы – это как минимум основания для того, чтобы все упомянутые Бурбой должностные лица и сам Бурба уже давали бы показания в контрразведке, и шла детальная проверка. Президент Зеленский обязан сам проявить инициативу и рассказать правду – хотя бы правоохранительным органам, которые он сам же и назначил. Или Зеленский не доверяет своим силовикам?

Четверо суток все руководители силовых структур молчат, молчит Зеленский, молчит Ермак. А ведь так весело пиарились и комментировали, так все было легко, записывали “видосики”, писали посты. Так где же официальная позиция? Это не опция – вы обязаны отвечать. Вы несете ответственность за национальную безопасность.

Молчание Офиса президента показывает, что ответить нечем. Любой ответ ляжет в материалы уголовного дела, которое после падения власти Зеленского неминуемо будет открыто. Зеленский, по сути, начал операцию по прикрытию “крота” в своем окружении, вместо официальной позиции власти забивают телефэир на каналах лояльных олигархов – Коломойского и Пинчука – информационным шумом своих наемных спикеров. Думаю, молчание власти и шум ее информобслуги четко показывает, что Зеленскому и Ермаку есть что скрывать и есть чего бояться. И это позорное предательское молчание видит вся страна, видит армия, видят все наши союзники за рубежом.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—