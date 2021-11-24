 

В России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19 для подростков

24.11.2021, 18:04, Разное
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«Сегодня получено разрешение на использование “Спутника” уже в детской популяции», — сообщил Логунов.

Вакцина была разработана учеными центра им. Гамалеи и содержит 1/5 дозировки «Спутник V» для взрослых. Первая и вторая фаза клинических испытаний препарата прошли минувших летом, и результаты позволили сделать выводы о его высокой эффективности и безопасности. 

Клинические испытания вакцины с участием 3 тысяч московских школьников начались в начале ноября в 10 поликлиниках и двух больницах столицы. В контрольную группу будут включены 600 подростков, которые через 28 дней исследований получат вакцину, после чего за ними продолжат наблюдать по плану исследований.

Сроки начала массовой вакцинации подростков пока не называются. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заверил, что прививку будут делать только на добровольной основе при согласии родителей или опекунов. Первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко попросил россиян не отказываться от этой возможности.

«Я бы хотел призвать родителей участвовать максимально в этой вакцинации (подростков от 12 до 17 лет), учитывая ее безопасность», — сказал чиновник в эфире телеканала Россия-24.

Фисенко подчеркнул, что школьники являются основными переносчиками коронавируса и источниками заражения для своих старших родственников.



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