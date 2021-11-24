 

Названы регионы России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к COVID-19

24.11.2021, 18:02, Разное
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Уровень вакцинации от COVID-19, достаточный для достижения популяционного иммунитета в 80%, наблюдается в шести регионах России. В настоящее время к этой цифре сильнее всего приблизились Москва и Липецкая область. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.

По словам Голиковой, помимо них первый компонент вакцины от ковида уже получили достаточное число граждан Московской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Тыва, Карелии и Чукотского автономного округа. Согласно прогнозом, они получат иммунитет через две-три недели, сообщает “Радио 1”.



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