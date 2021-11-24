 

Коммунальщик раскрыл смысл нанесения реагентов на сухие улицы

24.11.2021, 18:02, Разное
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Зачастую сотрудники коммунальных служб покрывают химическими реагентами не только заснеженные, но и сухие улицы. Сотрудник управляющей компании “Люберецкий городской жилищный трест” Алексей Сергеев рассказал, зачем это делается.

По словам Сергеева, реагенты намеренно наносят на сухой асфальт ради безопасности людей. Таким образом специалисты проводят профилактику гололедицы: заблаговременное покрытие реагентом предотвращает образование льда при выпадении осадков и снижении температуры, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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