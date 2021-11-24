 

В РФПИ назвали сроки прибытия инспекции ВОЗ для признания «Спутника V»

24.11.2021, 18:00, Новости дня
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посетит Россию в декабре в рамках работы по признанию вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев.

«Минздрав РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ, ожидаем инспекцию в декабре и видим определенные положительные подвижки», – цитирует его РИА «Новости».

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предположил, что европейский регулятор ЕМА одобрит российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» вскоре после ее признания ВОЗ.

Ранее в Кремле заявили о скорой регистрации «Спутника V» в Европе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира». На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.

Ранее в EMA указали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.



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