 

Москва и Тбилиси зафиксировали внушительный рост товарооборота

24.11.2021, 18:00, Новости дня
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Товарооборот между Россией и Грузией, не имеющими дипломатические отношения после войны-2008, в январе-октябре этого года составил 1,294 миллиарда долларов, что на 21,9 процентов выше, чем показатели аналогичного периода 2020 года, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Экспорт продукции из Грузии вырос на 37,2 процента и составил 481,82 миллиона долларов. Рост импорта составил 14,3 процента – 812,18 миллионов долларов.

Об этом было отмечено в среду во время переговоров в видеоформате специального представителя премьер-министра Грузии по РФ Зураба Абашидзе и председателя комитета по внешним связям Совета Федерации Григория Карасина, сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Отмечается, что грузинская сторона во время переговоров заявила, что не рассматривает участие в консультационном формате «три плюс три» по региональным проблемам.

Предполагалось, что этот формат объединил бы страны Южного Кавказа, а также Россию, Турцию и Иран, однако Тбилиси не желает работать вместе с Москвой, а предлагает собственные посреднические услуги Баку и Еревану.

Формат «Карасин-Абашидзе» создан после того, как в 2012 году в Грузии к власти пришла «Грузинская мечта», что позволило возобновить торгово-экономические и гуманитарные контакты между двумя странами.



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