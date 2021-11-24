Что ответили артисты? – Личное мнение

Сегодня утром появилось письмо врачей нескольких больниц с приглашением известным антиваксерам посетить «красные зоны» коронавирусных отделений.



Фото: Соцсети

Что ответили приглашённые? Первым, как всегда, возопил Бероев.

Артист Бероев, известный по экранизации романов Бориса Акунина, начал оправдывается, что я — не я, и вообще я не против вакцинации, а не согласен с принудиловкой.

Приведу, пожалуй, его слова:

«Уважаемые врачи! А я со своей стороны приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний — не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020-го года. И о красной зоне речи не было.

И еще, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На экскурсии в красной зоне при всем желании все не поместимся»

В переводе с многословного на русский — Бероев в красную зону не хочет почему-то, зато языком молоть готов с радостью.

https://t.me/lenamiro/10257

Слушай, Бероев, а почему ты и в самом деле не хочешь сходить на экскурсию? Посмотреть, как люди лежат на ИВЛ?

Это ты же говорил, что принуждение к вакцинации не допустимо, верно?

Вот и некоторые пациенты наверняка считали так же. Или их близкие, заразившие своих друзей/родтсвенников/коллег, так думали. Возможно даже, слушая тебя, кивали головами: ох как плохо — обязательная вакцинация.

Так сходи-посмотри, Бероев, чем всё для людей заканчивается! Боишься ковид подцепить, что ли? Так ты же сам только что сказал: отсутствие паники нужно, здоровый образ жизни и профилактика обычных сезонных заболеваний!

Мне показалось, или ты сравнил коронавирус с сезонными ОРВИ? Ну так взгляни на их различие лично!

Тьфу. Если уж хватает смелости заявлять такое, то имей смелость и войти в красную зону.

Нет, я тоже хочу, чтобы все люди были умными, образованными и сознательными. Есть одобренная прививка? Пошли и сделали, чтобы защитить себя, своих близких и просто сограждан.

Но давайте честно? Я люблю правду. А правда в том, что есть люди, у которых беда с образованием, а на благо окружающих им наплевать.

И что делать в критической ситуации, когда, кроме как через всеобщую вакцинацию, из пандемии можно долго не выйти? Как спасти тех, кто заболеет, попадёт в реанимацию и умрёт?

Если кто-то — артист, а не учёный, и потому не понимает необходимость всеобщей вакцинации, то что с ним делать?

Да просто ввести обязательную вакцинацию, а тех, кто против, отправить в красную зону санитарами.

Поработайте там. Посмотрите. Поухаживайте за теми, кто там лежит.

Своими глазами посмотрите, что здоровый образ жизни — не панацея. На своём опыте убедитесь, чем коронавирус отличается от ОРВИ.

И если после пары неделек в красной зоне ты всё ещё будешь против вакцинации, то так тому и быть — не прививайся.

Хорошее предложение?

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