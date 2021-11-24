Мнение: Скандал в Словении

По СМИ расползается скандал, возникший в Словении, где медсестра предъявила журналистам три ампулы с вакцинами с тремя разными маркировками и пояснила значение каждой. Ампула с номером 1 — это плацебо, номер 2 — собственно мРНК-вакцина и номер 3 — вещество, способствующее возникновению раковых опухолей мягких тканей человека.

https://seemorerocks.is/vaccine-scandal-in-slovenia-bottles-have-code-s-for-placebo-vax-or-kill-shot/

По ее словам, идет массовое применение пробирок с нумерацией 2 и 3, ампулы с номером 1, по ее словам, вкалываются известным медийным личностям и политикам.

Суть в чем. Вне зависимости от достоверности сказанного, здесь есть повод для открытия уголовного дела и расследования информации. Российские следственный комитет в силу важности такой информации просто обязан провести свою собственную проверку. На период такой проверки логика требует приостановки всех мероприятий по вакцинации — по крайней мере в нашей стране. «Там» пусть они разбираются сами. И по итогам этой проверки нужно выносить решение. Опять же — логика требует проведения и параллельного расследования уже политической направленности, так как здесь речь идет не только об уголовно наказуемом деянии. Тут очевиден и прямой политический подтекст.

К сожалению, есть и проблема. Она заключается в вопросах доверия — можно ли в принципе доверять любым российским официальным расследованиям в условиях, когда в России проводится точно такая же, как и во всем мире, операция по истреблению населения неизвестными по своему составу веществами? Это как если бы комиссия из Майданека приехала проверять жалобы на жестокое обращение в Освенцим.

В любом случае доверие к вакцинации конкретно от нынешнего заболевания этим самым «коронавирусом» опубликованная информация не добавляет. К уже имеющемуся огромному числу вопросов добавляется еще один. Причем достаточно важный. Однако вряд ли российский режим будет вести себя как суверенный и независимый в вопросах обеспечения безопасности своих граждан. Пока он ведет себя, как враг, вторгшийся на чужую территорию, и производящий зачистку ее от враждебного населения.

—