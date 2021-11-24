Активисты Greenpeace обнаружили на даче Рашкина 300 банок консервированной лосятины

Группа активистов Greenpeace совместно с лидером партии «Зелёные» Олегом Митволем выпустила расследование про депутата Госдумы Валерия Рашкина. Зоозащитники побывали на даче народного избранника и обнаружили там большие запасы лосиных консервов.

Активисты нашли незадекларированный дом депутата по налоговой декларации его жены. По документам строение проходило как загородный пионерский лагерь для детей членов КПРФ. Гринписовцы с помощью квадрокоптера облетели все владения коммуниста и зафиксировали на видео размеры его усадьбы, расположенной в поселке Горки.

Зоозащитники обнаружили на территории особняка подземное хранилище с мясными консервами. Большинство мест на полках хранилища было занято консервными банками с лосиным мясом самодельного производства. Защитники животных насчитали около 300 килограммовых банок лосятины, а также по сотне банок с мясом амурского тигра и белого медведя. На каждой банке в профиль был изображен депутат Рашкин с ружьем в руке, стоящий одной ногой на туше убитого животного. На обратной стороне банки был указан адрес производства: Саратовская область, национальный парк «Хвалынский». В качестве телефонного номера для претензий был указан телефон московского горкома КПРФ.

Авторы расследования подозревают, что Рашкин может быть причастен к другим случаям незаконной охоты на животных. Представители Greenpeace уведомили соответствующие органы о своей находке и обратились в Госдуму с требованием лишить депутата Рашкина мандата.

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