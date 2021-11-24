Французские читатели: Ле Дриан – худший министр иностранных дел в истории, пытающийся свалить на русских собственные проблемы

Недавно французский премьер-министр Жан-Ив Ле Дриан в очередной раз выступил с обвинениями в адрес РФ в выступлении для газеты Le Figaro. Глава МИД заявил, что РФ является «авторитарной страной», выразил опасения по поводу размещения российских войск рядом с границей Украины, а также назвал «хищниками» специалистов из «ЧВК Вагнера», работающих в Мали. Однако дипломат только навлек на себя гнев соотечественников.

«Мы должны остановить весь этот бред. В нынешней политической ситуации во Франции говорить о том, что нас тревожит авторитарный режим где-то в Кремле, — это просто верх цинизма. Посмотрите на наш французский авторитарный курс — вот он и вправду хорош, нечего сказать!» — возмущенно прокомментировал интервью Ле Дриана читатель.

Французский министр вызвал целую бурю критики в свой адрес. Французы называют его худшим главой МИД в истории страны, обвиняют в некомпетентности, безделье и способности только давать комментарии.

«Безымянная посредственность! Всегда одна и та же злобная бессмысленная болтовня в адрес русских».

Речи о Мали французские читатели не оценили. Франция несколько лет эксплуатировала африканцев, а после провалилась в борьбе с террористами. Неудивительно, что теперь малийское руководство сотрудничает с российскими специалистами из «ЧВК Вагнера». Бездарная внешняя политика Парижа вызывает негодование не только в Африке, но и в самой Пятой Республике. «Мы идем от поражения к поражению» – печально отметил еще один читатель «Фигаро».