 

«Роскосмос» предупреждает о сближении МКС с фрагментом ракеты Falcon 9

24.11.2021, 17:42, Новости дня
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Неподалеку от международной космической станции пролетит крупный фрагмент ракеты-носителя. Об этом накануне предупредили в «Роскосмосе».

Как стало известно, речь идет о куске ракеты Falcon 9, которая стартовала еще в позапрошлом году. Не все ее части вошли в плотные слои атмосферы и сгорели. Некоторые превратились в опасный космический мусор.

Согласно расчетам, максимальное сближение будет завтра примерно в семь утра по московскому времени. Расстояние части ракеты до МКС составит всего 5,5 км, что считается очень опасным сближением. Напомним, что ранее МКС могла пострадать в результате расстрела российского старого спутника, что привело к образованию вблизи МКС целого облака космического мусора.



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